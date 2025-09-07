Alarm w Warszawie! Trwa ewakuacja po odkryciu arsenału w mieszkaniu

7 września 2025

W mieszkaniu przy ulicy Zawiszaków, służby wojskowe odkryły nielegalny magazyn materiałów wybuchowych, granatów i pocisków moździerzowych. Znalezisko ujawniono podczas działań prowadzonych w ramach dochodzenia w sprawie niedawnego wybuchu na poligonie w Rembertowie.

Trwa akcja Żandarmerii. Mieszkańcy ewakuowani

Na miejscu prowadzone są intensywne czynności procesowe. Pracują funkcjonariusze Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie oraz patrol saperski. Ze względu na bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia, zarządzono ewakuację kilku okolicznych budynków.

Służby apelują o bezwzględne stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Ulica Zawiszaków została częściowo zamknięta, a teren wokół zabezpieczony.

Przechowywanie materiałów wybuchowych to przestępstwo!

Żandarmeria Wojskowa przypomina, że posiadanie i przechowywanie materiałów wybuchowych w warunkach domowych jest surowo zabronione. Tego typu przedmioty, nawet jeśli pochodzą z czasów wojny lub znalezione zostały przypadkowo, mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia – nie tylko właściciela, ale też wszystkich w jego otoczeniu.

Za nielegalne posiadanie broni, amunicji czy ładunków wybuchowych grozi w Polsce wielu lat więzienia, a także pełna odpowiedzialność cywilna za ewentualne szkody.

Co dalej?

Obecnie nie wiadomo, w jakich okolicznościach materiały trafiły do mieszkania. Trwa ich zabezpieczanie oraz analiza dowodowa. Według nieoficjalnych źródeł, sprawa może mieć związek z nielegalnym handlem lub działalnością ekstremistyczną.

Żandarmeria zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by w pełni wyjaśnić sprawę i zneutralizować wszelkie zagrożenia.

