Alarm ze szpitala. 15-latka urodziła. Prokuratura czeka na wyniki sekcji zwłok noworodka
Prokuratura Rejonowa w Krośnie prowadzi śledztwo w sprawie zgonu noworodka, którego ciało znaleziono w piątek, 12 czerwca, na terenie gospodarstwa w Sulistrowej w gminie Chorkówka. Sprawa wyszła na jaw dzień wcześniej, gdy do Szpitala Wojewódzkiego w Krośnie zgłosiła się 15-letnia mieszkanka powiatu krośnieńskiego. Zatrzymano 3 osoby. Pełne informacje prokuratura zapowiedziała na poniedziałek, 15 czerwca.
Zgłoszenie do szpitala uruchomiło procedury bezpieczeństwa
W czwartek, 11 czerwca, po godzinie 16:00, do Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Krośnie przyjęto na oddział ginekologiczny 15-letnią dziewczynę. Personel medyczny podczas badań ustalił, że pacjentka niedawno przebyła poród. Ponieważ nastolatce nie towarzyszyło dziecko, szpital natychmiast powiadomił policję. Dyrektor administracyjna placówki Krystyna Krygowska poinformowała media, że szpital nie udziela informacji w tej sprawie, wskazując, że okoliczności bada Prokuratura Rejonowa w Krośnie.
Policja w Sulistrowej – oględziny trwały wiele godzin
Funkcjonariusze ustalili, że dziewczyna mieszka w Sulistrowej, i skierowali tam działania. Z pierwszych ustaleń wynika, że do porodu mogło dojść w jednym z domów prywatnych w tej miejscowości. Na miejscu, pod nadzorem prokuratora, przez wiele godzin pracowali policjanci oraz specjaliści laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, przeprowadzając oględziny i zabezpieczając ślady.
Mł. asp. Sara Bania-Nowak z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie przekazała: „Wstępnie ustalono, że nastolatka jeszcze przed dotarciem do szpitala mogła urodzić dziecko. Do miejsca zamieszkania 15-latki zostali skierowani policjanci oraz specjaliści laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, którzy pod nadzorem prokuratora wykonują czynności procesowe. Trzy osoby zostały zatrzymane. Na ten moment nie udzielamy więcej informacji”.
Co wiadomo, a czego nie – i dlaczego prokuratura milczy
Na obecnym etapie postępowania prokuratura nie potwierdziła oficjalnie nieoficjalnych doniesień medialnych o odnalezieniu ciała noworodka na terenie gospodarstwa. Nie ujawniono tożsamości 3 zatrzymanych osób, ich relacji rodzinnych z nastolatką, ani roli, jaką mogły odegrać w wydarzeniach. Nie wiadomo również, czy samej 15-latce przedstawiono jakiekolwiek zarzuty. Prok. Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krośnie, przekazała, że szerszych informacji w tej sprawie udzieli najwcześniej w poniedziałek, 15 czerwca.
Taka wstrzemięźliwość informacyjna na wczesnym etapie postępowania przygotowawczego jest standardową praktyką – ma chronić zarówno toczące się śledztwo, jak i osoby nim objęte, w tym małoletnią. Należy podkreślić, że żadne okoliczności zdarzenia nie zostały na tym etapie prawnie ustalone – wszystkie dotychczasowe informacje mają charakter wstępny i podlegają weryfikacji.
Sekcja zwłok jako kluczowy dowód w śledztwie
Z punktu widzenia dalszego przebiegu postępowania decydujące znaczenie będzie mieć opinia z sekcji zwłok noworodka, którą przeprowadzą biegli z zakresu medycyny sądowej. To badanie ma odpowiedzieć na podstawowe dla śledztwa pytanie: czy dziecko urodziło się żywe, czy zmarło jeszcze przed porodem albo w jego trakcie. Od wyniku tej opinii zależeć będzie dalsza kwalifikacja prawna czynu oraz to, czy i jaka odpowiedzialność karna może dotyczyć osób objętych postępowaniem.
Co dalej?
Policja i prokuratura kontynuują czynności procesowe, w tym analizę zebranego materiału dowodowego oraz przesłuchania świadków. Szersze informacje na temat śledztwa – w tym potwierdzenie lub zaprzeczenie nieoficjalnych doniesień medialnych – prokuratura zapowiedziała na poniedziałek, 15 czerwca. Do tego czasu wszelkie szczegóły dotyczące okoliczności zdarzenia pozostają niepotwierdzone, a śledztwo jest na bardzo wczesnym etapie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.