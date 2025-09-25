Alarmujące statystyki z polsko-białoruskiej granicy. Setki prób nielegalnego wejścia do Polski w jeden dzień

25 września 2025 20:33 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej wciąż pozostaje napięta. Straż Graniczna poinformowała, że tylko 24 września odnotowano aż 65 prób nielegalnego przekroczenia granicy ze strony Białorusi. To kolejne potwierdzenie, że presja migracyjna w tym rejonie nie słabnie.

Fot. Warszawa w Pigułce

Agresja wobec polskich patroli

Z danych SG wynika, że w stronę polskich patroli rzucano konarami drzew, co stanowiło realne zagrożenie dla bezpieczeństwa funkcjonariuszy. Jednocześnie zatrzymano jedną osobę za pomocnictwo w organizacji nielegalnego przekroczenia granicy.

Postępowania wobec przemytników

Wobec pięciu osób prowadzone są czynności mające na celu ich ujęcie. Straż Graniczna przypomina, że pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy jest poważnym przestępstwem i może grozić za nie kara więzienia.

Nasilenie presji migracyjnej

To nie pierwszy taki dzień. Od miesięcy granica polsko-białoruska jest miejscem regularnych prowokacji oraz prób nielegalnego przerzutu migrantów do Unii Europejskiej. Funkcjonariusze każdego dnia odpierają ataki i podejmują interwencje, aby chronić integralność granicy państwowej.

Co to oznacza dla Polski?

Rosnąca liczba incydentów jasno wskazuje, że sytuacja może się nasilać wraz z nadejściem jesieni. Straż Graniczna podkreśla, że Polska pozostaje gotowa do odpierania wszelkich prób destabilizacji, a na miejscu wzmocniono patrole i wykorzystuje się nowoczesny sprzęt do monitoringu.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl