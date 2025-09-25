Alarmujące statystyki z polsko-białoruskiej granicy. Setki prób nielegalnego wejścia do Polski w jeden dzień
Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej wciąż pozostaje napięta. Straż Graniczna poinformowała, że tylko 24 września odnotowano aż 65 prób nielegalnego przekroczenia granicy ze strony Białorusi. To kolejne potwierdzenie, że presja migracyjna w tym rejonie nie słabnie.
2⃣4⃣ września na granicy z 🇧🇾 odnotowano 6⃣5⃣ prób nielegalnego przedostania się do 🇵🇱. Wobec 5⃣ osób prowadzone są czynności w celu ich ujęcia. Za pomocnictwo zatrzymano 1⃣ osobę. W stronę 🇵🇱 patroli rzucano konarami.#BezpiecznaGranica pic.twitter.com/j6gSLb9gOp
Agresja wobec polskich patroli
Z danych SG wynika, że w stronę polskich patroli rzucano konarami drzew, co stanowiło realne zagrożenie dla bezpieczeństwa funkcjonariuszy. Jednocześnie zatrzymano jedną osobę za pomocnictwo w organizacji nielegalnego przekroczenia granicy.
Postępowania wobec przemytników
Wobec pięciu osób prowadzone są czynności mające na celu ich ujęcie. Straż Graniczna przypomina, że pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy jest poważnym przestępstwem i może grozić za nie kara więzienia.
Nasilenie presji migracyjnej
To nie pierwszy taki dzień. Od miesięcy granica polsko-białoruska jest miejscem regularnych prowokacji oraz prób nielegalnego przerzutu migrantów do Unii Europejskiej. Funkcjonariusze każdego dnia odpierają ataki i podejmują interwencje, aby chronić integralność granicy państwowej.
Co to oznacza dla Polski?
Rosnąca liczba incydentów jasno wskazuje, że sytuacja może się nasilać wraz z nadejściem jesieni. Straż Graniczna podkreśla, że Polska pozostaje gotowa do odpierania wszelkich prób destabilizacji, a na miejscu wzmocniono patrole i wykorzystuje się nowoczesny sprzęt do monitoringu.
