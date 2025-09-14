Alarmy RCB! Jeśli usłyszysz ten dźwięk, musisz wiedzieć co robić – każdy Polak powinien to znać!
W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa w kraju i na świecie, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) przypomina Polakom, jak rozpoznać sygnały alarmowe, które mogą uratować życie. Nowe komunikaty pojawiły się w mediach społecznościowych MSWiA, gdzie jasno pokazano, jakie dźwięki to sygnały ćwiczebne, a które oznaczają realne zagrożenie. Zwrócono też uwagę na kształt i kolor symboli towarzyszących alarmom.
🛡️Nad naszym bezpieczeństwem czuwają służby podległe #MSWiA, #WP oraz inne służby. To setki tysięcy funkcjonariuszy @PolskaPolicja, @KGPSP, @Straz_Graniczna i żołnierzy.
Jednak zawsze warto być przygotowanym! 🚨
Jak odczytywać sygnały alarmowe i alerty👇 o tym dowiedziecie się… pic.twitter.com/9HSDbiSmoL
— MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) September 14, 2025
Jak brzmi alarm przeciwpożarowy?
Jeśli usłyszysz trzykrotnie wzrastający i opadający dźwięk syreny z 30-sekundowymi przerwami, trwający łącznie trzy minuty – to alarm dla jednostki ochrony przeciwpożarowej.
-
Dźwięk: Trzy sekwencje syreny przerywane.
-
Znak: Żółty trójkąt równoboczny – dobrze go zapamiętaj.
Jak brzmi alarm ćwiczebny lub treningowy?
W przypadku testów systemów alarmowych lub treningów usłyszysz ciągły dźwięk syreny trwający jedną minutę.
-
Dźwięk: Jeden, nieprzerwany sygnał.
-
Znak: Taki sam jak powyżej – żółty trójkąt.
Po co są te sygnały i dlaczego to ważne?
MSWiA podkreśla, że alarmy mogą być ogłaszane zarówno w celach prewencyjnych, jak i w przypadku rzeczywistego zagrożenia, np. ataku powietrznego, skażenia, powodzi, pożaru czy katastrofy przemysłowej.
Właściwe rozpoznanie alarmu może pomóc Ci:
-
Szybko zareagować,
-
Ewakuować się z niebezpiecznego obszaru,
-
Powiadomić innych,
-
Ochronić swoją rodzinę.
Tysiące funkcjonariuszy czuwają, ale… Twoja wiedza ma znaczenie
MSWiA przypomina, że nad naszym bezpieczeństwem codziennie czuwa Polska Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, wojsko i inne służby. Jednak każdy obywatel ma swoją rolę do odegrania – i tą rolą jest wiedza oraz gotowość.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.