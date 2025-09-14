Alarmy RCB! Jeśli usłyszysz ten dźwięk, musisz wiedzieć co robić – każdy Polak powinien to znać!

W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa w kraju i na świecie, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) przypomina Polakom, jak rozpoznać sygnały alarmowe, które mogą uratować życie. Nowe komunikaty pojawiły się w mediach społecznościowych MSWiA, gdzie jasno pokazano, jakie dźwięki to sygnały ćwiczebne, a które oznaczają realne zagrożenie. Zwrócono też uwagę na kształt i kolor symboli towarzyszących alarmom.

Jak brzmi alarm przeciwpożarowy?

Jeśli usłyszysz trzykrotnie wzrastający i opadający dźwięk syreny z 30-sekundowymi przerwami, trwający łącznie trzy minuty – to alarm dla jednostki ochrony przeciwpożarowej.

  • Dźwięk: Trzy sekwencje syreny przerywane.

  • Znak: Żółty trójkąt równoboczny – dobrze go zapamiętaj.

Jak brzmi alarm ćwiczebny lub treningowy?

W przypadku testów systemów alarmowych lub treningów usłyszysz ciągły dźwięk syreny trwający jedną minutę.

  • Dźwięk: Jeden, nieprzerwany sygnał.

  • Znak: Taki sam jak powyżej – żółty trójkąt.

Po co są te sygnały i dlaczego to ważne?

MSWiA podkreśla, że alarmy mogą być ogłaszane zarówno w celach prewencyjnych, jak i w przypadku rzeczywistego zagrożenia, np. ataku powietrznego, skażenia, powodzi, pożaru czy katastrofy przemysłowej.

Właściwe rozpoznanie alarmu może pomóc Ci:

  • Szybko zareagować,

  • Ewakuować się z niebezpiecznego obszaru,

  • Powiadomić innych,

  • Ochronić swoją rodzinę.

Tysiące funkcjonariuszy czuwają, ale… Twoja wiedza ma znaczenie

MSWiA przypomina, że nad naszym bezpieczeństwem codziennie czuwa Polska Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, wojsko i inne służby. Jednak każdy obywatel ma swoją rolę do odegrania – i tą rolą jest wiedza oraz gotowość.

