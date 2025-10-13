Aldi kusi rabatami do 60%! Promocja, którą pokochają łowcy okazji
Aldi rusza z owocową promocją, której trudno się oprzeć. Od 13 do 18 października w sklepach sieci świeże owoce kupimy nawet o 60 procent taniej. Na liście przecen znalazły się m.in. winogrona, śliwki, borówki, mango i cytryny.
Aldi kusi owocowymi promocjami. Rabaty sięgają aż 60 procent!
Od poniedziałku 13 października do soboty 18 października w Aldi trwa prawdziwa uczta dla miłośników świeżych owoców. Sieć przygotowała zniżki sięgające nawet 60 procent na popularne produkty — od winogron po mango.
Owoce taniej do 60%
Na klientów czekają wyjątkowe okazje w dziale owoców. Zielone winogrona bezpestkowe można kupić aż o 60% taniej — teraz kosztują tylko 6,79 zł za kilogram. Równie atrakcyjnie prezentuje się oferta na śliwki polskie, których cena spadła do 3,99 zł za kilogram, co także oznacza rabat 60%.
Nie zabrakło też innych owocowych hitów. Borówki amerykańskie (opakowanie 300 g) kosztują teraz 13,99 zł, co daje obniżkę o 27%, a mango kupimy za 5,99 zł za sztukę, czyli o jedną trzecią taniej. Warto też sięgnąć po cytryny, które potaniały o 30% — do 6,99 zł za kilogram.
Polskie produkty w centrum uwagi
Aldi zwraca uwagę na pochodzenie owoców – zarówno borówki, jak i śliwki pochodzą od polskich dostawców. To element szerszej strategii sieci, która promuje krajowe produkty świeże w atrakcyjnych cenach.
Promocja tylko do soboty
Oferta obowiązuje od poniedziałku 13 października do soboty 18 października lub do wyczerpania zapasów. Warto więc zajrzeć do najbliższego sklepu Aldi wcześniej, bo przy tak dużych rabatach owoce znikają z półek wyjątkowo szybko.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.