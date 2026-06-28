Alert na Mazowszu. Burza i alert RCB na telefonie? Tak przygotujesz dom i siebie, zanim zgaśnie światło

29 czerwca 2026 00:53 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Alert RCB o burzy i możliwej przerwie w dostawie prądu to sygnał, żeby działać, nie czekać. Kilkanaście minut przygotowań przed nadejściem frontu burzowego może zaoszczędzić Ci realnych problemów – od zepsutej żywności w lodówce po niebezpieczne sytuacje na zewnątrz.

Mazowsze. Pilny komunikat dla mieszkańców Mazowsza Fot. Warszawa w Pigułce
Mazowsze. Pilny komunikat dla mieszkańców Mazowsza Fot. Warszawa w Pigułce

Zanim front dotrze – przygotowania w domu

  • Naładuj do pełna telefon, powerbank, laptop i wszystkie urządzenia, które mogą Ci się przydać bez dostępu do prądu.
  • Przygotuj latarkę z zapasowymi bateriami – to bezpieczniejsze źródło światła niż świece, które przy przerwie w prądzie i ewentualnym chaosie domowym stanowią realne ryzyko pożaru.
  • Schowaj lub zabezpiecz przedmioty na balkonie, tarasie i w ogrodzie – donice, suszarki, meble, trampoliny i zabawki dziecięce mogą stać się niebezpiecznymi pociskami przy silnym wietrze.
  • Zamknij okna i drzwi balkonowe, a w mieszkaniach na wyższych piętrach sprawdź, czy dobrze domykają się okna na poddaszu czy w pomieszczeniach gospodarczych.
  • Jeśli masz samochód, zaparkuj go, o ile to możliwe, w garażu lub z daleka od drzew i słupów energetycznych, które silny wiatr może przewrócić.
  • Wypełnij kilka butelek wodą pitną – przy dłuższej przerwie w prądzie moze czasowo ucierpieć też praca pomp wodnych w niektórych budynkach.

W trakcie burzy

  • Zostań w domu albo w innym solidnym budynku – unikaj otwartych przestrzeni, plaż, boisk i terenów bez osłony, zgodnie z zaleceniem RCB.
  • Odłącz od prądu najbardziej czułe urządzenia elektroniczne – komputer, telewizor, router – wyładowania w sieci elektrycznej podczas burzy mogą je uszkodzić nawet bez widocznego uderzenia pioruna w pobliżu.
  • Trzymaj się z daleka od okien podczas najsilniejszych podmuchów wiatru – latające odłamki czy gałęzie mogą rozbić szybę.
  • Jeśli jesteś w trasie samochodem, zjedź na pobocze i zaczekaj, aż nawałnica przejdzie – jazda przy bardzo ograniczonej widoczności i silnym wietrze bocznym jest jednym z głównych źródeł wypadków podczas takich burz.
  • Nie chroń się pod pojedynczymi drzewami, blisko linii energetycznych ani przy reklamach i rusztowaniach, które wiatr może przewrócić.

Gdy zgaśnie światło

  • Nie otwieraj zbyt często lodówki i zamrażarki – zamknięta lodówka utrzyma niską temperaturę przez około 4 godziny, a pełna zamrażarka nawet 24-48 godzin.
  • Nigdy nie używaj generatora prądu, kuchenki turystycznej na gaz czy grilla węglowego w zamkniętym pomieszczeniu, garażu czy na zadaszonym balkonie – to jeden z najczęstszych powodów zatruć tlenkiem węgla podczas długich przerw w prądzie.
  • Odłącz od gniazdek najważniejsze urządzenia, żeby uniknąć przepięcia w momencie, gdy prąd zostanie przywrócony – czasem wraca on z chwilowym skokiem napięcia.
  • Jeśli masz w domu osobę zależną od sprzętu medycznego zasilanego elektrycznie, wcześniej ustal plan zapasowy – np. zasilanie z powerbanku, samochodu, albo kontakt z najbliższym szpitalem.
  • Sprawdzaj informacje o awarii i przewidywanym czasie jej usunięcia na stronie lub w aplikacji swojego dostawcy energii, np. PGE, Stoen czy innego operatora działającego w Twoim regionie.

Po przejściu burzy

  • Nie podchodź do zerwanych lub leżących linii energetycznych i nie próbuj ich samodzielnie usuwać – zawsze zgłoś to do pogotowia energetycznego lub pod numer 112.
  • Sprawdź dach, rynny i okna pod kątem uszkodzeń, zanim zaczniesz normalnie funkcjonować w domu – drobne uszkodzenia łatwiej naprawić, zanim spadnie kolejny deszcz.
  • Jeśli straciłeś żywność z lodówki lub zamrażarki z powodu długiej przerwy w prądzie, sprawdź u swojego dostawcy energii lub ubezpieczyciela, czy przysługuje Ci jakaś forma odszkodowania – część umów to przewiduje przy awariach przekraczających określony czas.
  • Zachowaj cierpliwość przy zgłaszaniu awarii – po dużej burzy obejmującej wiele powiatów linie zgłoszeniowe operatorów energetycznych bywają przeciążone, a usuwanie szkód odbywa się według priorytetu zagrożenia.
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