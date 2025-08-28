Alert pogodowy: Ekstremalne upały w Polsce. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dziś ostrzeżenia przed ekstremalnie wysokimi temperaturami, które obejmują znaczną część kraju. Najbardziej zagrożone są województwa południowe i wschodnie, gdzie obowiązuje pomarańczowy alert pogodowy drugiego stopnia. W tych regionach prognozuje się temperatury sięgające nawet 35°C w cieniu.
Najbardziej zagrożone regiony
Według prognoz IMGW, pomarańczowe alerty objęły m.in. województwa:
-
małopolskie,
-
podkarpackie,
-
lubelskie,
-
świętokrzyskie,
-
część mazowieckiego i podlaskiego.
Dla pozostałej części kraju, w tym Mazowsza, Dolnego Śląska, Wielkopolski, Pomorza oraz Kujaw, obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia (żółte). W tych rejonach temperatura osiągnie od 28°C do 32°C.
Zalecenia służb
Synoptycy ostrzegają, że utrzymujące się upały mogą być szczególnie niebezpieczne dla osób starszych, dzieci, kobiet w ciąży oraz osób z chorobami układu krążenia. W związku z tym służby zalecają:
-
ograniczenie przebywania na słońcu,
-
picie dużej ilości wody,
-
unikanie alkoholu i ciężkich posiłków,
-
korzystanie z klimatyzowanych pomieszczeń, jeśli to możliwe.
Władze apelują również o ostrożność nad wodą oraz w lasach, ponieważ upały zwiększają ryzyko pożarów.
Potencjalne konsekwencje dla mieszkańców
Tak wysokie temperatury mogą powodować problemy zdrowotne, odwodnienie, a także zwiększyć liczbę interwencji medycznych. Upały mogą wpływać także na infrastrukturę – spodziewane są możliwe awarie energetyczne, ograniczenia w kursowaniu transportu kolejowego oraz większe zużycie energii elektrycznej przez klimatyzatory i wentylatory.
Jeżeli mieszkasz w jednym z objętych ostrzeżeniami regionów, zachowaj szczególną ostrożność. Unikaj wychodzenia na zewnątrz w godzinach 11:00–17:00, pij dużo wody, stosuj kremy z filtrem UV i zadbaj o bezpieczeństwo dzieci oraz osób starszych. Warto również sprawdzić stan klimatyzacji i przygotować się na ewentualne przerwy w dostawach prądu.
