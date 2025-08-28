Alert pogodowy: Ekstremalne upały w Polsce. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dziś ostrzeżenia przed ekstremalnie wysokimi temperaturami, które obejmują znaczną część kraju. Najbardziej zagrożone są województwa południowe i wschodnie, gdzie obowiązuje pomarańczowy alert pogodowy drugiego stopnia. W tych regionach prognozuje się temperatury sięgające nawet 35°C w cieniu.

Najbardziej zagrożone regiony

Według prognoz IMGW, pomarańczowe alerty objęły m.in. województwa:

  • małopolskie,

  • podkarpackie,

  • lubelskie,

  • świętokrzyskie,

  • część mazowieckiego i podlaskiego.

Dla pozostałej części kraju, w tym Mazowsza, Dolnego Śląska, Wielkopolski, Pomorza oraz Kujaw, obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia (żółte). W tych rejonach temperatura osiągnie od 28°C do 32°C.

Zalecenia służb

Synoptycy ostrzegają, że utrzymujące się upały mogą być szczególnie niebezpieczne dla osób starszych, dzieci, kobiet w ciąży oraz osób z chorobami układu krążenia. W związku z tym służby zalecają:

  • ograniczenie przebywania na słońcu,

  • picie dużej ilości wody,

  • unikanie alkoholu i ciężkich posiłków,

  • korzystanie z klimatyzowanych pomieszczeń, jeśli to możliwe.

Władze apelują również o ostrożność nad wodą oraz w lasach, ponieważ upały zwiększają ryzyko pożarów.

Potencjalne konsekwencje dla mieszkańców

Tak wysokie temperatury mogą powodować problemy zdrowotne, odwodnienie, a także zwiększyć liczbę interwencji medycznych. Upały mogą wpływać także na infrastrukturę – spodziewane są możliwe awarie energetyczne, ograniczenia w kursowaniu transportu kolejowego oraz większe zużycie energii elektrycznej przez klimatyzatory i wentylatory.

Jeżeli mieszkasz w jednym z objętych ostrzeżeniami regionów, zachowaj szczególną ostrożność. Unikaj wychodzenia na zewnątrz w godzinach 11:00–17:00, pij dużo wody, stosuj kremy z filtrem UV i zadbaj o bezpieczeństwo dzieci oraz osób starszych. Warto również sprawdzić stan klimatyzacji i przygotować się na ewentualne przerwy w dostawach prądu.

