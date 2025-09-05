Alert RCB dla 11 województw. Nawet 85 km/h i pożary od piorunów
RCB wydało alerty pogodowe dla 11 województw. IMGW prognozuje gwałtowne burze, grad i ulewy sięgające 50 mm, a także wichury dochodzące do 85 km/h. W Zawierciu piorun uderzył w dom, powodując pożar dachu.
Alert RCB dla 11 województw. Burze, grad i wichury uderzą w Polskę
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały w piątek ostrzeżenia dla większości kraju. Prognozy zapowiadają gwałtowne burze, intensywne opady deszczu i grad, a także bardzo silny wiatr, którego prędkość w porywach może sięgać nawet 85 km/h. Alertem objęto aż 11 województw, a w Zawierciu już doszło do pożaru domu po uderzeniu pioruna.
Burze i ulewy od Pomorza po Podkarpacie
Najłagodniejsze ostrzeżenia – I stopnia – obowiązują w części województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego i śląskiego, a także na wschodzie Wielkopolski. IMGW prognozuje tam opady od 20 do 35 mm, lokalne gradobicie i wiatr do 80 km/h. Ostrzeżenia te obowiązują od godziny 14.00 do 21.00.
Znacznie groźniejsze zjawiska spodziewane są w pasie od Mazowsza po Podkarpacie. W województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim, świętokrzyskim, na wschodzie Kujaw, Łódzkiego, Śląska i Małopolski oraz na zachodzie Podkarpacia wydano ostrzeżenia II stopnia. Prognozowane są tam opady deszczu od 35 do 50 mm, lokalne gradobicie i wichury osiągające nawet 85 km/h. Najgroźniejsze zjawiska spodziewane są od godziny 15.00 do północy.
Dodatkowo w nocy z piątku na sobotę ostrzeżenia I stopnia przed silnym deszczem i burzami będą obowiązywały w województwach dolnośląskim oraz części lubuskiego i wielkopolskiego. Opady miejscami sięgną 40 mm, a wiatr w porywach 65 km/h.
Pożar domu po uderzeniu pioruna
Że ostrzeżenia nie są na wyrost, potwierdza przykład z województwa śląskiego. W Zawierciu piorun uderzył w budynek mieszkalny, powodując pożar dachu. Na miejsce wysłano straż pożarną, a sytuację szybko opanowano. Nikomu nic się nie stało, jednak zdarzenie obrazuje skalę zagrożeń związanych z burzami.
Równocześnie upały
Choć burze przyniosą lokalne ochłodzenie, część kraju wciąż zmaga się z wysokimi temperaturami. IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed upałem dla województw małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i mazowieckiego. Tam słupki rtęci w ciągu dnia sięgają 29–31°C.
Alert RCB – ostrzeżenie dla mieszkańców
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y ostrzegawcze do mieszkańców 11 województw. Komunikat brzmiał:
„Uwaga! Dziś i w nocy (05/06.09) możliwe gwałtowne burze, silny wiatr i lokalnie grad. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr”.
Alert objął województwa: warmińsko-mazurskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie (wschodnie powiaty), lubelskie, małopolskie, podkarpackie (zachodnie powiaty), pomorskie (część powiatów) oraz śląskie.
Skala zagrożeń
- Ostrzeżenie I stopnia – mogą wystąpić zjawiska pogodowe stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia oraz powodujące szkody materialne.
- Ostrzeżenie II stopnia – prognozowane są niebezpieczne zjawiska o dużej intensywności, powodujące duże straty materialne i bezpośrednie zagrożenie życia.
Jak się przygotować?
Służby apelują, by w czasie burz unikać wychodzenia na zewnątrz, zabezpieczyć przedmioty mogące zostać porwane przez wiatr i nie parkować samochodów pod drzewami. Warto też przygotować latarki i naładować telefony, ponieważ lokalnie możliwe są przerwy w dostawach prądu. Najbliższe godziny mogą być jednymi z najbardziej niebezpiecznych tego lata – ostrzegają meteorolodzy.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.