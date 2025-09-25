ALERT RCB! Pilne ostrzeżenie dla mieszkańców. Nie dotykaj, to może być groźne

25 września 2025 12:13 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało pilny komunikat do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W dniach 26–27 września z samolotów będą zrzucane szczepionki dla lisów przeciwko wściekliźnie. Choć akcja ma na celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt, mieszkańcy muszą zachować szczególną ostrożność.

Fot. Warszawa w Pigułce

Co trzeba wiedzieć o szczepionkach?

Preparaty mają postać kapsułek, które swoim wyglądem mogą przypominać karmę lub niewielką przynętę. Najważniejsze zalecenia brzmią:

  • Nie dotykaj kapsułek gołymi rękami!

  • Nie pozwól, by miały z nimi kontakt psy, koty ani inne zwierzęta domowe!

Szczepionki są przeznaczone wyłącznie dla dzikich lisów i mają na celu powstrzymanie groźnej choroby, jaką jest wścieklizna. Bezpośredni kontakt człowieka lub zwierzęcia domowego z kapsułką może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Dlaczego ta akcja jest tak ważna?

Wścieklizna to choroba wirusowa, która w niemal każdym przypadku prowadzi do śmierci – zarówno u ludzi, jak i zwierząt. Polska od lat prowadzi regularne akcje szczepień lisów, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się choroby. To dzięki nim udało się znacząco ograniczyć liczbę przypadków w ostatnich latach.

Co zrobić, gdy znajdziesz kapsułkę?

Jeśli zauważysz szczepionkę, nie podnoś jej ani nie przesuwaj. W przypadku kontaktu ze skórą – dokładnie umyj ręce wodą z mydłem. Jeśli podejrzewasz, że twoje zwierzę połknęło kapsułkę, jak najszybciej skontaktuj się z weterynarzem.

Akcja szczepień obejmie całe województwo kujawsko-pomorskie. RCB apeluje o rozwagę i stosowanie się do zaleceń, bo tylko wtedy szczepienia przyniosą zamierzony efekt, a jednocześnie będą w pełni bezpieczne dla mieszkańców.

Pamiętaj: kapsułki są tylko dla lisów. Ty i twoje zwierzęta trzymajcie się od nich z daleka!

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl