Alert RCB rozesłany do milionów Polaków. Masz tego SMS-a? Nie ignoruj go
Dziś rano mieszkańcy czterech województw – mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i małopolskiego – otrzymali pilny alert RCB. Wiadomość SMS, która pojawiła się na telefonach obywateli, dotyczy trwającej operacji neutralizacji obiektów, które naruszyły granice Rzeczypospolitej Polskiej.
‼️Uwaga! ALERT RCB‼️
W związku z operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP decyzją dyrektora RCB do użytkowników sieci telefonii komórkowych na terenie województw:
▪ mazowieckiego,
▪ łódzkiego,
▪ świętokrzyskiego,
▪ małopolskiego
wysłano wiadomość SMS o… pic.twitter.com/8ThVrSE0si
— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 10, 2025
Treść SMS-a nie pozostawia wątpliwości
„Uwaga! W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP, informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku. Nie zbliżaj się do nich.”
To oficjalny komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, rozesłany decyzją dyrektora RCB do użytkowników sieci komórkowych na wskazanych obszarach. Działania wojska i służb są konsekwencją naruszeń przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowane obiekty, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilów.
Trwa operacja neutralizacji – co to oznacza dla mieszkańców?
W praktyce oznacza to, że w przestrzeni powietrznej Polski wykryto drony lub inne obiekty, które nie powinny się tam znaleźć. Część z nich została już zestrzelona, jednak mogą pojawić się ich szczątki lub niebezpieczne pozostałości na terenach cywilnych.
Wojsko Polskie oraz inne służby są w stanie pełnej gotowości. Działania prowadzone są we współpracy z sojusznikami z NATO. Jak wynika z wcześniejszych komunikatów Dowództwa Operacyjnego RSZ, wszelkie podejrzane znaleziska powinny być niezwłocznie zgłaszane – ale pod żadnym pozorem nie należy się do nich zbliżać ani ich dotykać.
Co powinieneś zrobić, jeśli otrzymałeś SMS-a?
-
Zachowaj spokój i nie ulegaj panice.
-
Przestrzegaj oficjalnych komunikatów służb państwowych – nie kieruj się fake newsami.
-
Jeśli zobaczysz coś podejrzanego – zadzwoń na numer alarmowy 112.
-
Nie podchodź do żadnych szczątków, dronów ani nieznanych obiektów.
-
Unikaj terenów działań służb, szczególnie w rejonach podwyższonej gotowości.
Co to oznacza dla czytelnika?
-
Sytuacja jest realna i poważna – alert RCB wysyłany jest tylko w wyjątkowych przypadkach.
-
Służby działają sprawnie, ale potrzebują też czujności obywateli.
-
To test dla systemu bezpieczeństwa narodowego i solidarności Polaków – odpowiedzialne zachowanie ma znaczenie.
Sprawdź, czy masz tego SMS-a. Jeśli tak – potraktuj go poważnie i udostępnij tę informację dalej. To może uratować komuś życie.
