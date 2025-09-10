Alert RCB rozesłany do milionów Polaków. Masz tego SMS-a? Nie ignoruj go

10 września 2025

Dziś rano mieszkańcy czterech województw – mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i małopolskiego – otrzymali pilny alert RCB. Wiadomość SMS, która pojawiła się na telefonach obywateli, dotyczy trwającej operacji neutralizacji obiektów, które naruszyły granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Treść SMS-a nie pozostawia wątpliwości

„Uwaga! W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP, informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku. Nie zbliżaj się do nich.”

To oficjalny komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, rozesłany decyzją dyrektora RCB do użytkowników sieci komórkowych na wskazanych obszarach. Działania wojska i służb są konsekwencją naruszeń przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowane obiekty, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilów.

Trwa operacja neutralizacji – co to oznacza dla mieszkańców?

W praktyce oznacza to, że w przestrzeni powietrznej Polski wykryto drony lub inne obiekty, które nie powinny się tam znaleźć. Część z nich została już zestrzelona, jednak mogą pojawić się ich szczątki lub niebezpieczne pozostałości na terenach cywilnych.

Wojsko Polskie oraz inne służby są w stanie pełnej gotowości. Działania prowadzone są we współpracy z sojusznikami z NATO. Jak wynika z wcześniejszych komunikatów Dowództwa Operacyjnego RSZ, wszelkie podejrzane znaleziska powinny być niezwłocznie zgłaszane – ale pod żadnym pozorem nie należy się do nich zbliżać ani ich dotykać.

Co powinieneś zrobić, jeśli otrzymałeś SMS-a?

  • Zachowaj spokój i nie ulegaj panice.

  • Przestrzegaj oficjalnych komunikatów służb państwowych – nie kieruj się fake newsami.

  • Jeśli zobaczysz coś podejrzanego – zadzwoń na numer alarmowy 112.

  • Nie podchodź do żadnych szczątków, dronów ani nieznanych obiektów.

  • Unikaj terenów działań służb, szczególnie w rejonach podwyższonej gotowości.

Co to oznacza dla czytelnika?

  • Sytuacja jest realna i poważna – alert RCB wysyłany jest tylko w wyjątkowych przypadkach.

  • Służby działają sprawnie, ale potrzebują też czujności obywateli.

  • To test dla systemu bezpieczeństwa narodowego i solidarności Polaków – odpowiedzialne zachowanie ma znaczenie.

Sprawdź, czy masz tego SMS-a. Jeśli tak – potraktuj go poważnie i udostępnij tę informację dalej. To może uratować komuś życie.

