Alerty dla niemal całej Polski! Najbliższe dni mogą być wyjątkowo trudne
IMGW ostrzega przed falą upałów, która obejmie znaczną część Polski – w najbliższych dniach temperatury w dzień sięgną nawet 34°C, a noce pozostaną wyjątkowo ciepłe. Synoptycy już wydali oficjalne ostrzeżenia.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, które obejmują znaczną część kraju. Alert obowiązuje od środy 13 sierpnia od godziny 12:00 do piątku 15 sierpnia do godziny 20:00.
Temperatury sięgną nawet 34°C
Według prognoz IMGW, w dzień słupki rtęci pokażą od 30°C do 34°C. Noce również będą ciepłe – z wtorku na środę termometry wskażą od 15°C do 17°C, a w kolejnych nocach od 16°C do 19°C. Tak wysokie temperatury mogą być szczególnie niebezpieczne dla osób starszych, dzieci i osób z problemami zdrowotnymi.
Zalecenia dla mieszkańców
Synoptycy apelują o unikanie wychodzenia na słońce w godzinach największego nasłonecznienia, picie dużej ilości wody i ograniczenie wysiłku fizycznego. Warto również pamiętać o zabezpieczeniu zwierząt domowych i gospodarskich przed przegrzaniem.
Upał stopnia 2 oznacza realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. IMGW przypomina, by śledzić bieżące prognozy i komunikaty meteorologiczne.
