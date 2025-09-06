Alerty pogodowe w połowie Polski! IMGW ostrzega przed burzami z piorunami. Sprawdź, czy jesteś w strefie zagrożenia

6 września 2025

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega: znaczna część kraju znalazła się pod żółtym alertem pogodowym. Nadchodzące godziny przyniosą gwałtowne burze z wyładowaniami atmosferycznymi, intensywnymi opadami deszczu, a miejscami nawet gradem.

Ostrzeżenie dotyczy ponad połowy terytorium Polski, w tym dużych obszarów województw:

  • kujawsko-pomorskiego (w tym Bydgoszcz),

  • warmińsko-mazurskiego (m.in. Olsztyn, Ełk, Ostrołęka),

  • podlaskiego (Białystok, Mariampol),

  • lubelskiego (w tym Lublin, Kraśnik, Biłgoraj),

  • części mazowieckiego,

  • pogranicza województw małopolskiego i podkarpackiego.

Co oznacza żółty alert pogodowy?

Żółty poziom ostrzeżenia to realne zagrożenie dla zdrowia i mienia, choć nie jest to najwyższy stopień alarmowy. Mimo to IMGW zaleca zachowanie ostrożności – zwłaszcza podczas przebywania na otwartej przestrzeni, jazdy samochodem oraz planowania wszelkich aktywności na świeżym powietrzu.

Burze mogą pojawić się nagłe, lokalnie bardzo intensywne, a w ich trakcie możliwe są:

  • wyładowania atmosferyczne,

  • silne porywy wiatru (do 70–80 km/h),

  • lokalne opady gradu,

  • krótkotrwałe podtopienia w miastach.

Co robić, jeśli jesteś w strefie zagrożenia?

  • Nie wychodź z domu, jeśli nie musisz – szczególnie w czasie największego nasilenia burz.

  • Zabezpiecz rzeczy na balkonach i podwórkach – silny wiatr może je porwać.

  • Unikaj parkowania samochodu pod drzewami.

  • Jeśli jesteś w terenie, nie chowaj się pod drzewami ani słupami energetycznymi.

  • Odłącz zbędny sprzęt elektroniczny od prądu – może dojść do przepięć.

Co to oznacza dla czytelnika?

  • Dzisiejszy dzień może być wyjątkowo groźny – sprawdź prognozę dla swojego regionu.

  • Jeśli mieszkasz w strefie zagrożenia, nie ignoruj ostrzeżeń – burze mogą pojawić się nagle.

  • Zaplanuj popołudnie bezpiecznie – zrezygnuj z grilla, wyjazdu za miasto czy spaceru z dziećmi.

  • Upewnij się, że twoi bliscy wiedzą o alertach pogodowych – szczególnie seniorzy i osoby samotne.

