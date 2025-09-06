Alerty pogodowe w połowie Polski! IMGW ostrzega przed burzami z piorunami. Sprawdź, czy jesteś w strefie zagrożenia
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega: znaczna część kraju znalazła się pod żółtym alertem pogodowym. Nadchodzące godziny przyniosą gwałtowne burze z wyładowaniami atmosferycznymi, intensywnymi opadami deszczu, a miejscami nawet gradem.
Ostrzeżenie dotyczy ponad połowy terytorium Polski, w tym dużych obszarów województw:
-
kujawsko-pomorskiego (w tym Bydgoszcz),
-
warmińsko-mazurskiego (m.in. Olsztyn, Ełk, Ostrołęka),
-
podlaskiego (Białystok, Mariampol),
-
lubelskiego (w tym Lublin, Kraśnik, Biłgoraj),
-
części mazowieckiego,
-
pogranicza województw małopolskiego i podkarpackiego.
Co oznacza żółty alert pogodowy?
Żółty poziom ostrzeżenia to realne zagrożenie dla zdrowia i mienia, choć nie jest to najwyższy stopień alarmowy. Mimo to IMGW zaleca zachowanie ostrożności – zwłaszcza podczas przebywania na otwartej przestrzeni, jazdy samochodem oraz planowania wszelkich aktywności na świeżym powietrzu.
Burze mogą pojawić się nagłe, lokalnie bardzo intensywne, a w ich trakcie możliwe są:
-
wyładowania atmosferyczne,
-
silne porywy wiatru (do 70–80 km/h),
-
lokalne opady gradu,
-
krótkotrwałe podtopienia w miastach.
Co robić, jeśli jesteś w strefie zagrożenia?
-
Nie wychodź z domu, jeśli nie musisz – szczególnie w czasie największego nasilenia burz.
-
Zabezpiecz rzeczy na balkonach i podwórkach – silny wiatr może je porwać.
-
Unikaj parkowania samochodu pod drzewami.
-
Jeśli jesteś w terenie, nie chowaj się pod drzewami ani słupami energetycznymi.
-
Odłącz zbędny sprzęt elektroniczny od prądu – może dojść do przepięć.
Co to oznacza dla czytelnika?
-
Dzisiejszy dzień może być wyjątkowo groźny – sprawdź prognozę dla swojego regionu.
-
Jeśli mieszkasz w strefie zagrożenia, nie ignoruj ostrzeżeń – burze mogą pojawić się nagle.
-
Zaplanuj popołudnie bezpiecznie – zrezygnuj z grilla, wyjazdu za miasto czy spaceru z dziećmi.
-
Upewnij się, że twoi bliscy wiedzą o alertach pogodowych – szczególnie seniorzy i osoby samotne.
