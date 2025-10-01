Amerykański model pogodowy zdradza szczegóły. Taka ma być zima 2025/2026

1 października 2025

Meteorolodzy pokazali nową prognozę na zimę 2025/2026. Zamiast długiego mrozu i śniegu czeka nas raczej łagodna aura, a zimowe krajobrazy pojawią się tylko na krótko.

Taka będzie zima 2025/2026. Meteorolodzy pokazali nowe prognozy

Choć kalendarzowa jesień dopiero się rozpoczęła, coraz więcej osób zastanawia się, jaką aurę przyniesie tegoroczna zima. Najnowsze prognozy sezonowe nie pozostawiają złudzeń – miłośnicy śniegu i mrozu mogą poczuć się rozczarowani.

Ciepła zima według amerykańskiego modelu

Z danych amerykańskiego modelu pogodowego CFSx2 wynika, że od grudnia 2025 do lutego 2026 roku średnia temperatura w Polsce będzie wyższa od normy o 1,5–2,5 stopnia Celsjusza. To oznacza, że choć epizody zimowe z mrozem i śniegiem pojawią się, nie będą długotrwałe.

Specjaliści przewidują, że w sezonie zimowym trudno będzie o stabilną pokrywę śnieżną utrzymującą się przez kilka tygodni. Jeśli nadejdą fale mrozu, będą krótkie i przeplatane okresami cieplejszej pogody.

Śnieg tylko w epizodach

Serwis Dobra Pogoda 24 podkreśla, że w tym roku nie należy spodziewać się dłuższych okresów z całodobowym mrozem na nizinach. Zimowe krajobrazy mogą pojawiać się jedynie na kilka dni, po czym szybko ustąpią odwilży.

Takie prognozy oznaczają rozczarowanie dla narciarzy i wszystkich, którzy czekają na święta w białej scenerii. Z drugiej strony łagodniejsza aura może przynieść oszczędności w ogrzewaniu i łagodniejszy sezon grzewczy.

Eksperci studzą emocje

Klimatolog prof. Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przypomina, że prognozy sezonowe należy traktować wyłącznie jako ogólną wskazówkę. Jego zdaniem wiarygodne prognozy sięgają maksymalnie pięciu dni do przodu, a najbardziej precyzyjne są te obejmujące jedną lub dwie doby.

Oznacza to, że choć model CFSx2 sugeruje łagodną zimę, rzeczywisty przebieg pogody może się różnić. Wszystko zależy od zmiennych układów barycznych i lokalnych czynników atmosferycznych.

