Arktyczne powietrze uderza w kraj! Teraz czeka nas szok termiczny
Jeszcze kilka dni temu Polacy cieszyli się letnim upałem, a teraz czeka nas gwałtowna zmiana. Nad kraj napłynęło powietrze z północy, które sprawi, że temperatury w dzień spadną do kilkunastu stopni, a nocami mogą pojawić się pierwsze przymrozki.
Polarno-morska masa powietrza nad Polską. Zmiana pogody uderzy z całą mocą
Do Polski dotarło arktyczne powietrze znad bieguna północnego. Jeszcze w weekend termometry wskazywały nawet 30 stopni Celsjusza, ale teraz nastąpi gwałtowne ochłodzenie. W dzień słupki rtęci będą pokazywać wartości typowe dla jesieni, a nocami miejscami pojawią się przymrozki.
Duży kontrast po letnich upałach
Wraz z początkiem kalendarzowej jesieni do kraju napłynęła polarno-morska masa powietrza z północnego zachodu. To ona odpowiada za spadek temperatur i powrót typowo jesiennej aury. Jeszcze kilka dni temu cieszyliśmy się letnim upałem, teraz jednak prognozy mówią o kilkunastu stopniach w dzień i możliwym spadku poniżej zera w nocy.
Środa pod znakiem ochłodzenia
W środę maksymalna temperatura wyniesie od 13 do 17 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich oraz na Podkarpaciu – tam prognozuje się od dziewięciu do 13 kresek. Noc przyniesie kolejne spadki: od trzech do siedmiu stopni, nad morzem około 10. Na północnym wschodzie lokalnie pojawią się przymrozki do minus dwóch stopni.
Nocne przymrozki coraz częstsze
Czwartek nie przyniesie poprawy – w dzień temperatura utrzyma się na poziomie od 12 do 16 stopni. Na terenach podgórskich będzie zaledwie około 10. Noc z czwartku na piątek oznacza kolejne spadki – od jednego stopnia na północnym wschodzie, przez pięć w centrum, do dziewięciu na Półwyspie Helskim. Lokalnie przy gruncie odnotowane zostaną wartości poniżej zera.
Prognoza na piątek
W piątek na południowym zachodzie termometry pokażą zaledwie 12 stopni, w centrum i na większości obszaru kraju około 15, a na południowym wschodzie i północnym zachodzie maksymalnie 17. Noc z piątku na sobotę znów przyniesie przymrozki – najchłodniej na północnym wschodzie, gdzie temperatura przy gruncie spadnie do około minus jednego stopnia.
Ochłodzenie, choć chwilowe, przypomina, że sezon przymrozków w Polsce właśnie się rozpoczyna. Synoptycy apelują o ostrożność kierowców i zabezpieczenie roślin wrażliwych na niską temperaturę.
