Artykuł 4 NATO na stole. Polska reaguje na nocny incydent z dronami

Polskie władze rozważają uruchomienie art. 4 NATO po nocnym ataku rosyjskich dronów, które naruszyły przestrzeń powietrzną kraju. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się pilna narada z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, premiera Donalda Tuska i najwyższych dowódców wojskowych.
Nocny incydent z rosyjskimi dronami, które wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną, wywołał natychmiastową reakcję władz. W środę rano w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się nadzwyczajna narada z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, premiera Donalda Tuska, ministrów oraz dowódców wojskowych. Dyskutowano m.in. o uruchomieniu art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego.
Groźne naruszenia i szybka reakcja wojska
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę kilka dronów wtargnęło w polską przestrzeń powietrzną. Obiekty stanowiły bezpośrednie zagrożenie, dlatego zostały zestrzelone przez polskie siły. Fragmenty maszyn odnaleziono w różnych częściach kraju – w tym w woj. lubelskim, gdzie jeden z dronów uszkodził dach domu. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
Narada w BBN i możliwe kroki sojusznicze
Podczas spotkania w BBN prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że Polska analizuje możliwość uruchomienia art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, który przewiduje pilne konsultacje sojuszników w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa któregokolwiek z państw członkowskich. – To poważna decyzja, ale musimy rozważyć wszystkie scenariusze – zaznaczył prezydent.
Szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła zapowiedział, że w ciągu 48 godzin przedstawi pełny raport dotyczący incydentu i możliwych rekomendacji dla polskich władz oraz sojuszników z NATO.
Wzmocnienie obrony przeciwdronowej
Podczas narady rozmawiano także o konieczności dalszego rozwijania polskiej obrony przeciwdronowej, w tym w ramach współpracy sojuszniczej. Prezydent Nawrocki zapewnił, że pozostaje w stałym kontakcie z szefami MON, BBN i Sztabu Generalnego. Generał Maciej Klisz, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, koordynuje działania obronne związane z naruszeniami przestrzeni powietrznej.
Artykuł 4 – co oznacza?
Artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego stanowi, że „strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”. Uruchomienie tej procedury nie oznacza automatycznego uruchomienia działań zbrojnych, ale otwiera drogę do intensywnych konsultacji i wspólnych decyzji NATO.
Polska już wcześniej korzystała z art. 4 – m.in. po rozpoczęciu wojny w Ukrainie w lutym 2022 roku. Tym razem sytuacja jest jednak jeszcze poważniejsza, bo naruszenia terytorium RP dotyczą bezpośrednich ataków rosyjskich dronów.
