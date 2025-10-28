Atak na klientów Banków! Pieniądze znikały z kont w całej Polsce.
Policja ostrzega przed nową falą ataków na klientów banków. Cyberprzestępcy wykorzystali metodę skimmingu, czyli kopiowania danych z kart płatniczych w momencie ich użycia w bankomacie.
Dzięki specjalnym urządzeniom umieszczonym na czytnikach kart sprawcy przechwytywali dane, które następnie wykorzystywali do kradzieży pieniędzy z kont klientów.
Według ustaleń policji za atakiem stoi dobrze zorganizowana grupa przestępcza. Jej członkowie montowali w bankomatach miniaturowe skanery i kamery, które rejestrowały dane z paska magnetycznego oraz kody PIN. Zgromadzone informacje pozwalały im tworzyć duplikaty kart i wypłacać środki w różnych częściach kraju, zanim klienci zorientowali się, że padli ofiarą oszustwa.
Santander Bank potwierdził, że systemy bezpieczeństwa wykryły nieautoryzowane transakcje i natychmiast je zablokowały. Klienci, którzy utracili pieniądze, mają otrzymać pełny zwrot środków. Bank zapewnia, że współpracuje z policją i analizuje nagrania z monitoringu, by ustalić sprawców.
Eksperci od cyberbezpieczeństwa przypominają, że skimming to jedna z najstarszych, ale wciąż skutecznych metod kradzieży pieniędzy z kont bankowych. Przestępcy potrafią ukryć urządzenia kopiujące w taki sposób, że nie da się ich zauważyć gołym okiem. Najczęściej montują je w bankomatach znajdujących się poza placówkami banków lub w mniej uczęszczanych miejscach.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli korzystasz z bankomatów, zachowaj szczególną ostrożność. Zanim włożysz kartę, sprawdź, czy czytnik nie jest obluzowany lub podejrzanie wystaje. Zasłoń klawiaturę dłonią, gdy wpisujesz PIN, i regularnie monitoruj historię transakcji. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości natychmiast skontaktuj się z bankiem i zastrzeż kartę.
Policja przypomina, że w ostatnich miesiącach rośnie liczba podobnych przypadków w całym kraju. Cyberprzestępcy coraz częściej wykorzystują nowoczesne technologie, by przechytrzyć klientów banków. Dlatego najskuteczniejszą bronią wciąż pozostaje czujność i szybka reakcja.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
