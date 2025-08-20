Atak nożem na ochroniarza w Warszawie. Podejrzany zatrzymany
Na warszawskich Bielanach doszło do dramatycznego zdarzenia w jednym z dyskontów. Ochroniarz sklepu został raniony nożem, gdy próbował powstrzymać złodzieja. Sprawca uciekł, ale już po dwóch dniach wpadł w ręce policji. Śledczy badają okoliczności ataku i zapowiadają dalsze działania wobec zatrzymanego.
Ochroniarz zaatakowany nożem w Warszawie. Sprawca zatrzymany
Na warszawskich Bielanach doszło do groźnego incydentu w jednym z dyskontów. Pracownik ochrony został raniony nożem przez mężczyznę, którego przyłapał na próbie kradzieży. Policja zatrzymała już podejrzanego.
Atak podczas próby kradzieży
Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 18 sierpnia, wieczorem w sklepie przy ulicy Przy Agorze. Ochroniarz zauważył mężczyznę, który próbował wynieść towar bez płacenia. Doszło do szarpaniny, w trakcie której napastnik wyciągnął nóż i zranił pracownika w przedramię. Po ataku sprawca uciekł ze sklepu, a policjanci rozpoczęli jego poszukiwania.
Jak poinformował wówczas Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji, obrażenia ochroniarza okazały się niegroźne – skończyło się na powierzchownym rozcięciu.
Policja ujęła podejrzanego
We wtorek około południa, funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę podejrzanego o napaść. Policjanci prowadzą czynności w tej sprawie, trwają przesłuchania świadków. Po ich zakończeniu materiał dowodowy zostanie przekazany prokuraturze. Śledczy mają teraz zdecydować o ewentualnych zarzutach dla zatrzymanego.
Choć poszkodowany ochroniarz nie odniósł poważnych obrażeń, zdarzenie pokazuje, jak niebezpieczne potrafią być interwencje w sklepach. Policja podkreśla, że sytuacje związane z kradzieżami mogą wymknąć się spod kontroli i zakończyć brutalnym atakiem.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.