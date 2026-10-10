Atak nożem w szkole dla dorosłych. Jedna osoba w szpitalu – znamy szczegóły tego zdarzenia
17-letnia dziewczyna trafiła do szpitala po ataku nożem w szkole dla dorosłych przy ulicy Mińskiej w Warszawie. Zatrzymana została 21-letnia kobieta, która uczy się w tej placówce. Szczegóły zdarzenia przekazał Warszawie w Pigułce rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski. Jak wyjaśnił, do ataku doszło wewnątrz budynku, bezpośrednio w sekretariacie, a napastniczkę obezwładnił dorosły mężczyzna.
Atak w sekretariacie. Poszkodowana ma 17 lat
Zdarzenie rozegrało się w okolicach południa. Według informacji przekazanych naszej redakcji przez rzecznika KSP, 21-latka zaatakowała nożem 17-letnią dziewczynę przebywającą w sekretariacie placówki. Poszkodowana doznała ran ciętych i została przewieziona do szpitala. Jej stan nie zagraża życiu.
– Doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym – mówimy tu konkretnie o ataku nożem – powiedział Warszawie w Pigułce Rzecznik Prasowy Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski – Osoba, która dokonała tego ataku to 21-letnia kobieta, która pobiera nauki na uczelni dla dorosłych. Bezpośrednio w sekretariacie tej uczelni, wewnątrz budynku zaatakowała przy użyciu noża 17-latkę. W wyniku ran ciętych poszkodowana została zabrana do szpitala. Jej stan nie zagraża życiu. W zdarzeniu brały udział także inne dwie osoby w wieku 17 i 24 lat. Nóż został kobiecie odebrany, a ona sama obezwładniona przez dorosłego mężczyznę – wyjaśnia rzecznik.
Motyw ataku pozostaje nieznany
Jak przekazał rzecznik KSP, policjanci byli na miejscu już 4 minuty po otrzymaniu zawiadomienia. Kobieta została zatrzymana, prowadzone są z nią czynności. Motyw nie jest znany. Kobieta w momencie zatrzymania nie komentowała i nie tłumaczyła dlaczego doszło do ataku. Nie ma też informacji o tym czy kobiety się znały.
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