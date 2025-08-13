Ataki dywersantów w Polsce! To był sabotaż na zlecenie obcego wywiadu, prokuratura ujawnia szczegóły.
Polska znalazła się w epicentrum szpiegowskiego thrillera, który odsłania mroczne kulisy współczesnejgo konfliktu hybrydowego! Prokuratura właśnie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom podejrzanym o serię aktów sabotażu na zlecenie obcego wywiadu z zamiarem wywołania chaosu i destabilizacji kraju.
Śledczy ustalili, że grupa odpowiada m.in. za podpalenie restauracji w Gdyni w 2023 roku, gdzie straty sięgnęły 3 milionów złotych, próbę podpalenia magazynu w Gdańsku w marcu 2024 oraz podpalenie składowiska palet w Markach miesiąc później. Metoda działania była brutalnie prosta – koktajle Mołotowa rzucane w wybrane obiekty, a za każdym atakiem stała motywacja polityczna i obce interesy.
Wśród oskarżonych znalazło się trzech Polaków i trzech obywateli Białorusi. Liderem akcji miał być Stepan K., któremu zarzucono aż osiem przestępstw, w tym akty sabotażu na rzecz obcego wywiadu. Co ciekawe, Kamil K. – jeden z zatrzymanych Polaków – przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia, które mogą ujawnić sieć powiązań, sposób werbunku i finansowania całej operacji.
Ponad rok śledztwa pozwolił odkryć nie tylko skalę działań tej grupy, ale też jej kontakty z osobami deklarującymi współpracę z ukraińskim wojskiem, które w rzeczywistości miały zajmować się przerzutem broni i narkotyków. To wyrafinowana gra w dezinformację, której celem było wywołanie w polskim społeczeństwie poczucia zagrożenia i bezradności.
Za takie czyny grozi kara od 10 lat więzienia do dożywocia. Eksperci ostrzegają, że sprawa jest tylko wierzchołkiem góry lodowej, a Polska stała się jednym z kluczowych punktów starcia wywiadów na wschodniej flance NATO.
To nie tylko sensacyjny proces karny – to sygnał alarmowy dla wszystkich, że konflikt hybrydowy toczy się tu i teraz, a granica między codziennym bezpieczeństwem a destabilizacją jest wyjątkowo cienka.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.