Auchan kusi promocjami! Kupujesz jedno, drugie dostajesz niemal za darmo
Trzy dni, które warto wykorzystać na zakupy – Auchan rusza z błyskawiczną promocją, w której żele pod prysznic, ręczniki papierowe i papier nawilżany kupisz za ułamek ceny!
Promocja 3-dniowa w Auchan: 6–8 października
Auchan startuje z wyjątkową, trzydniową akcją promocyjną, która potrwa od 6 do 8 października. Klienci mogą skorzystać z dużych obniżek na produkty codziennego użytku – od kosmetyków po środki higieniczne.
Do promocji trafiły żele pod prysznic znanych marek: Adidas, Le Petit Marseillais, Luksja, Nivea oraz Old Spice. Pojemności 400–500 ml można dowolnie łączyć, a drugi – tańszy – kosztuje tylko 5 zł. To doskonała okazja, by zrobić zapas ulubionych kosmetyków w niższej cenie.
Promocją objęto także papier nawilżany Luba (50 sztuk w opakowaniu). Cena regularna wynosi 5,98 zł, ale w ofercie 1+1 gratis drugie opakowanie klient otrzymuje bez dodatkowych kosztów.
Kolejnym produktem w promocji jest ręcznik papierowy Foxy Mega (2 rolki w opakowaniu). Cena jednego opakowania to 7,49 zł, a w ofercie 2+1 gratis przy zakupie dwóch opakowań trzecie dostaje się za darmo. W praktyce oznacza to, że cena jednej rolki spada nawet do 2,50 zł przy zakupie trzech opakowań.
Oferta obejmuje produkty, które na co dzień znajdują się w każdym domu. Dzięki promocji w Auchan można sporo zaoszczędzić, kupując w niższych cenach żele pod prysznic, papier nawilżany czy ręczniki papierowe. Akcja trwa tylko trzy dni – od 6 do 8 października – i obowiązuje do wyczerpania zapasów.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.