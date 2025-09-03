Awantura na Lotnisku Chopina. Posłanka PiS w centrum zaskakującego incydentu
Warszawskie Lotnisko Chopina znalazło się w centrum medialnej burzy, a wszystko za sprawą głośnego incydentu, który miał miejsce w sierpniu na strefie przylotów. Dwóch pasażerów, którzy mieli się zachowywać agresywnie wobec koordynatora taksówek, wywołało interwencję Służby Ochrony Lotniska. W trakcie szarpaniny, która przerodziła się w bójkę, na miejscu pojawiła się posłanka Prawa i Sprawiedliwości Iwona Arent. Jej interwencja natychmiast wzbudziła kontrowersje, ponieważ – jak twierdzi – funkcjonariusze zachowali się w sposób niehumanitarny wobec jednego z obezwładnianych mężczyzn.
Do zajścia doszło wieczorem 13 sierpnia, tuż po godzinie 22. Patrol SOL został wezwany do dwóch awanturujących się pasażerów, którzy mieli najpierw obrażać pracownika odpowiedzialnego za koordynowanie ruchu taksówek, a później dopuścić się fizycznej napaści na interweniujących ochroniarzy. Według relacji Polskich Portów Lotniczych sytuacja wymknęła się spod kontroli i konieczne było użycie siły. Obaj mężczyźni zostali obezwładnieni – jeden z nich trafił karetką do szpitala, drugi został przekazany policji.
Cała sprawa zyskała rozgłos, gdy ujawniono, że podczas interwencji obecna była posłanka Iwona Arent. W trakcie obezwładniania jednemu z pasażerów zsunęły się spodnie, co zdaniem parlamentarzystki miało naruszać jego godność. Jej reakcja i próba włączenia się w działania ochroniarzy wywołały poruszenie, bo funkcjonariusze byli w tym czasie skupieni na zapewnieniu bezpieczeństwa innym podróżnym oraz samym agresorom. Ochrona potwierdziła, że kobieta legitymowała się dokumentem o charakterze państwowym, jednak nie odnotowano dokładnie, czy była to legitymacja poselska.
Incydent natychmiast stał się tematem politycznych komentarzy i medialnych doniesień. Dla jednych cała sytuacja pokazuje determinację służb lotniskowych w zapewnianiu bezpieczeństwa, dla innych interwencja posłanki otworzyła dyskusję na temat granic użycia siły i tego, jak powinno się traktować osoby zatrzymywane w miejscach publicznych. Bez względu na interpretacje, awantura na Lotnisku Chopina stała się kolejnym przykładem, że zwykła interwencja porządkowa w przestrzeni publicznej może przerodzić się w ogólnopolski temat, gdy w tle pojawia się polityka.
