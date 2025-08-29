Awaryjny powrót na Lotnisko Chopina. LOT odwołał rejs do USA!
Samolot LOT lecący z Warszawy do Chicago musiał zawrócić nad Morzem Północnym z powodu awarii silnika. Dreamliner bezpiecznie wylądował na Lotnisku Chopina, a rejs został odwołany.
Awaria Dreamlinera LOT. Samolot do Chicago zawrócił na Lotnisko Chopina
W piątkowe popołudnie pasażerowie rejsu LOT-u z Warszawy do Chicago przeżyli chwile niepewności. Boeing 787-8 Dreamliner, który wystartował z Lotniska Chopina o godz. 16:40, został zawrócony nad Morzem Północnym z powodu awarii jednego z silników.
Problemy techniczne w powietrzu
Jak poinformował rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski, piloci zauważyli nieprawidłowe wskazania dotyczące ciśnienia oleju w jednym z silników. Dla bezpieczeństwa podjęto decyzję o przerwaniu rejsu i powrocie do Warszawy. Do zdarzenia doszło w rejonie wybrzeży Norwegii.
Samolot o znakach SP-LRG, wykonujący lot oznaczony jako LO 003, bezpiecznie wylądował na Lotnisku Chopina. Linie poinformowały, że zarówno rejs do Chicago, jak i lot powrotny LO 004 zostały odwołane. Pasażerowie otrzymali informacje o zmianach w podróży i zostali objęci opieką przewoźnika.
Bezpieczeństwo priorytetem
LOT zapewnia, że bezpieczeństwo pasażerów i załogi jest najważniejsze, dlatego procedury w takich sytuacjach nakazują zawrócenie maszyny i sprawdzenie przyczyn awarii. Boeing 787 Dreamliner to jeden z flagowych samolotów we flocie przewoźnika, wykorzystywany głównie na trasach dalekodystansowych.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.