Balon z granicy spadł w Polsce. Policja bada, co było w środku
W miejscowości Tyszowce na Lubelszczyźnie spadł kolejny balon, który – jak podejrzewa policja – mógł służyć do przemytu przez granicę. Na miejscu pracują funkcjonariusze, którzy zabezpieczyli teren i sprawdzają zawartość obiektu. To już kolejny incydent tego typu w regionie przygranicznym w ostatnich tygodniach.
Kolejny balon spadł w Lubelskiem. Policja potwierdza: to najprawdopodobniej sprzęt przemytniczy
Niepokojące doniesienia z województwa lubelskiego. W miejscowości Tyszowce w powiecie tomaszowskim służby zabezpieczają teren, na który spadł niezidentyfikowany balon. Jak przekazała policja, wszystko wskazuje na to, że był to balon przemytniczy, wykorzystywany do nielegalnego transportu przez granicę.
Balon spadł w okolicach Tyszowiec
Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do tomaszowskiej policji w środę, 9 października, przed południem. Balon miał spaść w rejonie trasy Łaszczów – Telatyn, niedaleko granicy z Ukrainą. Funkcjonariusze szybko pojawili się na miejscu i zabezpieczyli teren.
– Otrzymaliśmy informację o obiekcie, który spadł w okolicy miejscowości Tyszowce. Wstępnie ustalono, że może to być balon przemytniczy – przekazała policja w rozmowie z mediami.
Trwa zabezpieczanie i sprawdzanie zawartości
Służby nie ujawniają, co dokładnie znajdowało się na pokładzie balonu. Wiadomo jedynie, że na miejscu działają policjanci oraz funkcjonariusze innych służb, którzy sprawdzają zawartość i pochodzenie obiektu.
Balony przemytnicze są od kilku miesięcy poważnym problemem w regionach przygranicznych. Wykorzystuje się je do nielegalnego przerzutu papierosów, alkoholu lub sprzętu elektronicznego. Często są sterowane zdalnie lub wypuszczane z terytorium Ukrainy.
To nie pierwszy taki przypadek
W ostatnich tygodniach podobne zdarzenia odnotowano już w kilku miejscach na Lubelszczyźnie, m.in. w powiatach hrubieszowskim i tomaszowskim. Każdy z incydentów badany jest pod kątem naruszenia przestrzeni powietrznej i przemytu towarów.
Na razie nie ma informacji o osobach zatrzymanych w związku ze sprawą. Policja apeluje, by mieszkańcy zgłaszali wszelkie nietypowe obiekty znalezione w pobliżu granicy – mogą stanowić element nielegalnej działalności.
