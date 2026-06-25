Będziesz musiał zamontować na swój koszt. Nowy obowiązek już za kilka dni
Wyobraz sobie sytuację: w mieszkaniu wybucha pożar, straty sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych, a ubezpieczyciel po obejrzeniu protokołu strażaków odmawia wypłaty. Powód? Brak wymaganego prawem czujnika dymu, co firma kwalifikuje jako rażące niedbalstwo. To nie hipotetyczna groźba na przyszłość – to mechanizm, który działa już teraz, niezależnie od formalnych terminów wyznaczonych w rozporządzeniu o ochronie przeciwpozarowej.
Cztery terminy, jeden wspólny mianownik
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 listopada 2024 roku, podpisane przez ministra Tomasza Siemoniaka, wprowadza obowiązek montażu czujników w czterech etapach. Nowe budynki mieszkalne i hotelarskie – od 23 grudnia 2024. Budynki handlowe, produkcyjne i magazynowe – od 1 stycznia 2026. Lokale na wynajem krótkoterminowy oraz lokale usługowe ze spalaniem paliwa – od 30 czerwca 2026, czyli za miesxiąc. Wszystkie pozostałe mieszkania w Polsce – od 1 stycznia 2030 roku. Niezależnie od tego, w jakiej grupie się znajdujesz, mechanizm ryzyka finansowego działa identycznie – to nie sam mandat jest tu największym problemem.
Mandat to najmniejsze zmartwienie
Przepisy nie określają wprost konkretnej kwoty grzywny za brak czujnika. Państwowa Straż Pożarna podczas kontroli może nakazać usunięcie uchybień, a w skrajnych przypadkach zamknąć lokal do czasu ich naprawienia. To jednak konsekwencje administracyjne – dotykają właściciela dopiero, gdy dojdzie do kontroli. Realne ryzyko finansowe ujawnia się w zupełnie innym momencie: gdy faktycznie wybuchnie pożar albo dojdzie do zatrucia tlenkiem węgla, a polisa, na którą liczyłeś, okazuje się bezwartościowa.
Jak działa rażące niedbalstwo w praktyce
Towarzystwa ubezpieczeniowe analizują okoliczności szkody na podstawie protokołu straży pożarnej. Jeśli wynika z niego, że w lokalu wymagany był czujnik dymu lub czadu, a go nie było, ubezpieczyciel ma podstawę do powołania się na rażące niedbalstwo – klauzulę pozwalającą ograniczyć albo całkowicie odmówić wypłaty odszkodowania. Dotyczy to zarowno szkód w samym lokalu, jak i odpowiedzialności wobec osób trzecich, na przykład gości w wynajmowanym mieszkaniu. Im bliżej formalnego terminu wdrożenia obowiązku, tym trudniej tłumaczyć się niewiedzą o przepisach – a po 30 czerwca, dla lokali na wynajem krótkoterminowy, taki argument przestanie działać zupełnie.
Liczby, które tłumaczą, czemu przepis powstał
W 2024 roku w Polsce odnotowano ponad 27 400 pożarów w budynkach mieszkalnych, w których zginęło 269 osób. Zatruciia tlenkiem węgla, nazywanego „cichym zabójcą”, pochłonęły 43 ofiary śmiertelne, a niemal 1200 osób zostało poszkodowanych. Najbardziej wymowna jest jedna liczba: 60 proc. smiertelnych zatruć czadem miało miejsce w lokalach, w których nie było żadnego czujnika. W krajach, gdzie taki obowiązek funkcjonuje od lat – Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji – śmiertelność w pożarach domowych jest kilkukrotnie niższa niż w Polsce.
Ile kosztuje uniknięcie tego ryzyka
Czujnik dymu zgodny z normą PN-EN 14604 kosztuje od 33 do 200 zł. Czujnik tlenku węgla, spełniający normę PN-EN 50291-1, to wydatek od 80 do 300 zł. Wersja kombinowana, łącząca obie funkcje – od 139 do 350 zł. Dla typowego mieszkania 2-3 pokojowego komplet (dwie czujki dymu i jedna czujka CO) zamyka się w 200-500 zł, plus ewentualny montaż za 50-100 zł na urządzenie. To suma, która wygląda symbolicznie w porównaniu z wartością odszkodowania, które można stracić przy jednej decyzji ubezpieczyciela.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.