Berlin może się uczyć od Warszawy? Niemiecka prasa nie ma wątpliwości!
Niemiecki dziennik Tagesspiegel wskazuje, że Polska coraz mocniej przejmuje wiodącą rolę w Europie. Warszawa stawiana jest za przykład dynamiki gospodarczej, bezpieczeństwa i odporności, a autorzy tekstu podkreślają, że Berlin może się wiele nauczyć od stolicy Polski.
Berlin stawia Warszawę za wzór. Niemcy dostrzegają nową rolę Polski w Europie
Niemiecki dziennik Tagesspiegel opublikował tekst, w którym wskazuje, że przyszłość Europy coraz wyraźniej kształtuje się nie tylko w tradycyjnym trójkącie Berlin–Paryż–Bruksela, ale również w Warszawie. Zdaniem autorów artykułu, Polska przejmuje wiodącą rolę w polityce, gospodarce i bezpieczeństwie, stając się punktem odniesienia dla krajów Europy Zachodniej.
Polska nowym centrum Europy
Kirsten Giering i Johannes von Thadden, autorzy analizowanego także przez Deutsche Welle tekstu, podkreślają, że kto szuka dziś dynamiki gospodarczej i innowacji, musi patrzeć na Wschód. To tam – jak wskazują – ma miejsce „przebudzenie” i rośnie odporność na kryzysy. Polska, według niemieckich publicystów, przesuwa się w stronę centrum kontynentu, stając się graczem nie tylko regionalnym, ale i europejskim.
Warszawa – zdaniem Tagesspiegel – jest dziś filarem polityki bezpieczeństwa w Europie i aktywnie domaga się uznania swojej pozycji na arenie międzynarodowej.
Wzór dla Berlina
Publicyści zwracają uwagę, że niemiecka stolica mogłaby wiele nauczyć się od Warszawy, zwłaszcza w kwestii transformacji przestrzeni miejskiej, a także dbałości o czystość i bezpieczeństwo. Według danych cytowanych przez dziennik, aż 98 proc. warszawiaków deklaruje zadowolenie ze stanu bezpieczeństwa w swoim mieście. To wynik, o którym Berlin – jak zauważają autorzy – może jedynie marzyć.
Nowa rola Europy Wschodniej
Komentatorzy wskazują, że Niemcy wciąż koncentrują się przede wszystkim na partnerach z zachodniej części kontynentu. Tymczasem – jak podkreślają – przyszłość Unii Europejskiej wymaga dostrzeżenia strategicznego, gospodarczego i kulturowego znaczenia Europy Wschodniej. W ich ocenie Berlin powinien częściej sięgać po doświadczenia Polski, która dziś coraz wyraźniej staje się jednym z motorów zmian w Europie.
