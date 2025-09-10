Białoruś komentuje incydent z dronami. „Wymieniliśmy informacje z Polską”
Białoruś zabrała głos po incydencie z rosyjskimi dronami, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Szef Sztabu Generalnego gen. Paweł Murawiejko oświadczył, że Mińsk „wymienił informacje” z Polską i Litwą. Tymczasem polskie władze potwierdzają, że granicę przekroczyło aż 19 dronów.
Władze Białorusi odniosły się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Szef Sztabu Generalnego, gen. Paweł Murawiejko, oświadczył, że białoruskie wojsko przekazało informacje stronie polskiej i litewskiej o zbliżaniu się nieznanych obiektów. Oświadczenie, cytowane przez agencję Reutera, ma charakter propagandowy i nie wskazuje, do kogo należały zestrzelone maszyny.
Propagandowy przekaz?
Generał Murawiejko stwierdził, że drony „zagubiły się” podczas wymiany ataków między Rosją a Ukrainą. Dodał, że dzięki wymianie informacji polskie wojsko mogło szybko zareagować.
– „Nasze siły dyżurne wymieniły informacje za pośrednictwem istniejących kanałów komunikacyjnych między godziną 23.00 w dniu 9 września a godziną 4.00 w dniu 10 września z siłami dyżurnymi Polski i Republiki Litewskiej. W ten sposób ostrzegły je o zbliżaniu się nieznanych statków powietrznych do terytorium ich krajów. Pozwoliło to stronie polskiej na szybką reakcję” – mówił Murawiejko.
Polskie władze nie odniosły się do tej wypowiedzi. Eksperci podkreślają, że podobne komunikaty wpisują się w narrację propagandową reżimu w Mińsku, a także w rosyjską wojnę informacyjną.
Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej
Do incydentu doszło w nocy z wtorku na środę. Jak przekazało Dowództwo Operacyjne RSZ, polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez 19 rosyjskich dronów. Premier Donald Tusk poinformował, że siedem z nich już odnaleziono. Liczby te mogą jednak ulec zmianie, ponieważ wciąż trwa analiza zdarzenia.
Według wojska, incydent stanowił realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli, a procedury obronne zostały uruchomione natychmiast. Komentarze przedstawicieli Białorusi i Rosji należy rozpatrywać w kontekście wojny informacyjnej prowadzonej przez Moskwę i wspieraną przez Mińsk. Dezinformacja i manipulacja faktami są elementem rosyjskiej strategii destabilizacji regionu oraz próby osłabiania jedności państw NATO.
