Biedronka daje air fryera za 1 zł. Trzeba spełnić jeden konkretny warunek
Biedronka Home uruchomiła promocję, w której frytkownicę beztłuszczową marki Hoffen można dobrać za symboliczne 1 zł. Oferta nie jest błędem ani chwilową pomyłką w sklepie internetowym. Warunek jest jednak konkretny: najpierw trzeba zrobić zakupy za minimum 399 zł, a następnie dodać do koszyka oznaczony produktem promocyjnym air fryer. Akcja trwa od 11 do 30 listopada 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.
To jedna z mocniejszych akcji w ramach listopadowych Black Weeks w internetowym sklepie Biedronka Home. Standardowa cena frytkownicy wskazana przez Telepolis wynosi 149 zł, więc przy spełnieniu warunków promocji różnica sięga 148 zł. Trzeba jednak pamiętać, że air fryer za 1 zł nie jest samodzielnym zakupem. Promocyjna cena działa wyłącznie jako część większej transakcji o wartości co najmniej 399 zł.
Air fryer za 1 zł dostaniemy przy zakupach za minimum 399 zł
Zasada jest prosta. Klient robi zakupy w internetowym sklepie Biedronka Home za minimum 399 zł, a następnie dodaje do koszyka frytkownicę Hoffen oznaczoną hasłem o możliwości dobrania jej za 1 zł. Po spełnieniu warunków cena urządzenia zostaje obniżona właśnie do tej kwoty. W jednej transakcji można kupić tylko 1 produkt w promocyjnej cenie, a sama akcja obowiązuje do 30 listopada 2026 roku albo do wcześniejszego wyczerpania zapasów.
Co ważne, Biedronka prowadzi równolegle podobną promocję na inne urządzenia Hoffen. Przy zakupach za minimum 199 zł można dobrać za 1 zł blender fitness albo zgrzewarkę próżniową. Promocje te nie łączą się ze sobą, więc przy jednej transakcji klient musi wybrać, z którego wariantu chce skorzystać.
Frytkownica ma 5 litrów pojemności i moc 1550 W
Promocyjny model to frytkownica beztłuszczowa marki Hoffen. Według danych opublikowanych przez Telepolis urządzenie ma 5 litrów pojemności i moc 1550 W. Pozwala regulować temperaturę od 80 do 200 stopni Celsjusza oraz ustawić czas pracy od 1 do 60 minut. Sterowanie odbywa się za pomocą panelu dotykowego, a użytkownik ma do dyspozycji 8 automatycznych programów.
Taka pojemność powinna wystarczyć przede wszystkim dla 1-2 osób albo do przygotowywania mniejszych porcji jako uzupełnienie klasycznego piekarnika. Air fryer może służyć nie tylko do frytek, ale też do przygotowania warzyw, mięsa, ryb, przekąsek czy odgrzewania produktów, które mają pozostać chrupiące. Producent obejmuje urządzenie 3-letnią gwarancją.
Przy cenie 149 zł różnica wynosi aż 148 zł
Telepolis podaje, że standardowa cena tego modelu wynosi 149 zł. Jeśli klient rzeczywiście planował większe zakupy w Biedronka Home i bez sztucznego podbijania wartości koszyka przekroczy próg 399 zł, możliwość dobrania urządzenia za 1 zł oznacza oszczędność 148 zł względem wskazanej ceny standardowej.
Nie oznacza to jednak, że każdy powinien dokładać do koszyka przypadkowe produkty tylko po to, by przekroczyć wymagany próg. Jeżeli ktoś miał wydać na zakupy 250 zł, a dokupi kolejne rzeczy za 149 zł wyłącznie dla air fryera, rzeczywista korzyść wygląda już zupełnie inaczej. Najlepiej traktować tę ofertę jako dodatkowy bonus przy zakupach, które i tak były zaplanowane.
Jest ważny warunek dotyczący zwrotu całego zestawu
W regulaminie Biedronka Home znajduje się jeszcze jedna istotna zasada. Produktów połączonych w promocję nie można zwracać pojedynczo. Jeśli klient zdecyduje się na zwrot zakupów objętych akcją, musi zwrócić cały zestaw promocyjny w jednej przesyłce. Oznacza to, że nie można zachować air fryera kupionego za 1 zł i jednocześnie zwrócić produktów, dzięki którym przekroczony został próg 399 zł.
To ważne szczególnie przy większych zakupach internetowych, gdy część rzeczy kupowana jest na próbę. Przed złożeniem zamówienia dobrze więc sprawdzić nie tylko cenę końcową, ale też czy wszystkie produkty z koszyka rzeczywiście są potrzebne i czy nie będziemy chcieli później zwracać części zamówienia.
Promocja trwa do 30 listopada, ale może skończyć się wcześniej
Oficjalne warunki wskazują okres od 11 do 30 listopada 2026 roku. Jednocześnie Biedronka zastrzega, że promocja trwa do wyczerpania zapasów. W praktyce oznacza to, że nie ma gwarancji dostępności urządzenia do ostatniego dnia miesiąca. Jeśli pula promocyjnych frytkownic się skończy, akcja może przestać być dostępna wcześniej.
Przed finalizacją zamówienia najlepiej sprawdzić, czy air fryer nadal widnieje w sklepie z oznaczeniem promocyjnym i czy po dodaniu produktów do koszyka cena rzeczywiście spada do 1 zł. Przy promocjach internetowych warunki mogą być naliczane dopiero na konkretnym etapie koszyka, dlatego najważniejsza jest ostateczna kwota widoczna przed płatnością.
W Warszawie promocja działa tak samo, ale tylko w sklepie internetowym
Dla mieszkańców Warszawy istotne jest to, że nie jest to promocja związana z konkretną placówką stacjonarną. Oferta została uruchomiona w oficjalnym sklepie internetowym Biedronka Home, więc klient składa zamówienie online na takich samych zasadach jak osoby z innych części Polski. Nie trzeba więc szukać konkretnej Biedronki, która ma urządzenie na półce.
To może mieć znaczenie szczególnie w Warszawie, gdzie popularne promocje na małe AGD potrafią szybko znikać ze sklepów stacjonarnych. W tym przypadku najważniejsza jest dostępność w magazynie sklepu internetowego i spełnienie progu 399 zł. Biedronka Home informuje też obecnie o darmowej dostawie od 199 zł, więc zamówienie kwalifikujące do air fryera przekracza również ten próg.
Jak sprawdzić, czy promocja rzeczywiście się opłaca
Najpierw trzeba policzyć wartość zakupów bez samej frytkownicy. Jeśli koszyk i tak przekracza 399 zł, dodatkowy air fryer za 1 zł jest bardzo mocnym bonusem, zwłaszcza przy cenie standardowej wskazanej na poziomie 149 zł. Jeżeli jednak do progu brakuje kilkudziesięciu albo ponad 100 zł, warto porównać wartość dodatkowych produktów z ceną samego urządzenia poza promocją.
Przed zapłatą trzeba także upewnić się, że do koszyka trafił dokładnie model oznaczony przez Biedronkę jako objęty akcją. Promocja nie dotyczy dowolnej frytkownicy dostępnej w sklepie. Ważne są też zasady zwrotu całego zestawu oraz limit 1 urządzenia w cenie promocyjnej na transakcję. Dzięki temu można wykorzystać ofertę świadomie, bez kupowania rzeczy wyłącznie dla przekroczenia progu.
Najważniejsze warunki trzeba sprawdzić jeszcze przed płatnością
Promocja jest realna: frytkownica Hoffen może kosztować 1 zł, jeśli wartość pozostałych zakupów wyniesie minimum 399 zł. Obowiązuje od 11 do 30 listopada 2026 roku, do wyczerpania zapasów, i pozwala kupić 1 produkt promocyjny w jednej transakcji. W przypadku zwrotu trzeba oddać cały zestaw objęty rabatem.
Jeżeli więc ktoś planował większe listopadowe zakupy w Biedronka Home, oferta może być naprawdę opłacalna. Największy sens ma jednak wtedy, gdy próg 399 zł osiągamy zakupami, które rzeczywiście chcieliśmy zrobić. W przeciwnym razie „air fryer za złotówkę” może skłonić do wydania większej kwoty tylko po to, by odebrać produkt wart standardowo 149 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.