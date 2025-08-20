Biedronka kusi hitem! Odkurzacz pionowy z mopowaniem przeceniony prawie o połowę

20 sierpnia 2025 05:37 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Biedronka Home przygotowała promocję, obok której trudno przejść obojętnie. Odkurzacz pionowy Dreame Mova K10 z funkcją mopowania kupimy teraz za 529 zł zamiast 999 zł. To aż 47 proc. taniej niż standardowa cena.

Fot. Warszawa w Pigułce

Odkurzanie i mycie w jednym

Urządzenie łączy w sobie funkcję tradycyjnego odkurzacza i mopa, co pozwala jednocześnie zbierać kurz oraz myć podłogę. Silnik o mocy 220 W sprawia, że sprzęt radzi sobie zarówno z codziennymi zabrudzeniami, jak i większym bałaganem.

Oferta tylko do końca sierpnia

Promocja obowiązuje od 2 do 31 sierpnia 2025 roku lub do wyczerpania zapasów. Zakup można zrobić wygodnie online poprzez platformę Biedronka Home.

Dlaczego warto zwrócić uwagę na tę ofertę

  • Cena obniżona prawie o połowę.
  • Sprzęt dwa w jednym – odkurzanie i mopowanie.
  • Idealne rozwiązanie do szybkiego sprzątania mieszkań i domów.

Co to oznacza dla czytelnika

Jeśli planujesz zakup nowego odkurzacza lub myślisz o wygodnym rozwiązaniu do sprzątania, ta oferta może być okazją, aby zaoszczędzić kilkaset złotych. Warto jednak pamiętać, że promocja ma ograniczony czas i liczbę sztuk, więc kto pierwszy, ten lepszy.

