Biedronka kusi hitem! Odkurzacz pionowy z mopowaniem przeceniony prawie o połowę
Biedronka Home przygotowała promocję, obok której trudno przejść obojętnie. Odkurzacz pionowy Dreame Mova K10 z funkcją mopowania kupimy teraz za 529 zł zamiast 999 zł. To aż 47 proc. taniej niż standardowa cena.
Odkurzanie i mycie w jednym
Urządzenie łączy w sobie funkcję tradycyjnego odkurzacza i mopa, co pozwala jednocześnie zbierać kurz oraz myć podłogę. Silnik o mocy 220 W sprawia, że sprzęt radzi sobie zarówno z codziennymi zabrudzeniami, jak i większym bałaganem.
Oferta tylko do końca sierpnia
Promocja obowiązuje od 2 do 31 sierpnia 2025 roku lub do wyczerpania zapasów. Zakup można zrobić wygodnie online poprzez platformę Biedronka Home.
Dlaczego warto zwrócić uwagę na tę ofertę
- Cena obniżona prawie o połowę.
- Sprzęt dwa w jednym – odkurzanie i mopowanie.
- Idealne rozwiązanie do szybkiego sprzątania mieszkań i domów.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli planujesz zakup nowego odkurzacza lub myślisz o wygodnym rozwiązaniu do sprzątania, ta oferta może być okazją, aby zaoszczędzić kilkaset złotych. Warto jednak pamiętać, że promocja ma ograniczony czas i liczbę sztuk, więc kto pierwszy, ten lepszy.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.