Biedronka kusi rekordową promocją. Przez trzy dni połowa ceny na tysiące produktów do domu i ogrodu
Od 18 do 20 września 2025 roku w Biedronce startuje wyjątkowa akcja rabatowa, która może przyciągnąć prawdziwe tłumy klientów. Sieć przygotowała aż 50% zniżki na szeroką gamę artykułów – od mebli, sprzętu AGD, produktów kuchennych i do sprzątania, po dekoracje, oświetlenie i akcesoria ogrodowe.
Zasada jest prosta – wystarczy kupić minimum dwa produkty z oferty promocyjnej, aby każdy z nich został przeceniony o połowę. Klienci mogą dowolnie łączyć artykuły, dzięki czemu promocja daje ogromne możliwości oszczędności.
W akcji nie biorą udziału m.in. tekstylia domowe, ekspresy Delta, produkty marek Tefal, Vileda czy Dafi, a także wkłady filtrujące, żarówki Philips, grille jednorazowe, brykiet, węgiel, znicze i wkłady do świeczek LED. Jednak pozostała część asortymentu daje naprawdę szeroki wybór.
Warto pamiętać, że dzienny limit obejmuje 12 najtańszych produktów promocyjnych zarejestrowanych na kartę lub aplikację „Moja Biedronka”.
Dzięki tej promocji można wyposażyć kuchnię, uporządkować ogród czy odświeżyć mieszkanie, płacąc zaledwie połowę ceny. To jedna z tych akcji, które znikają błyskawicznie, dlatego warto zaplanować zakupy wcześniej.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.