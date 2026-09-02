Biedronka odpaliła ogromne promocje na słodycze. Czekolady 2+1 gratis, popularne rurki mocno przecenione
Biedronka ruszyła z kolejną falą promocji, a tym razem szczególnie warto zajrzeć na alejkę ze słodyczami. Na półkach pojawiły się charakterystyczne czerwone oznaczenia dużych rabatów. Czekolady E.Wedel można kupić w akcji 2+1 gratis, a przy zakupie dwóch opakowań rurek waflowych Bonitki drugi, tańszy produkt jest aż o 50 proc. tańszy.
To promocje, które szczególnie opłacają się osobom robiącym większe zakupy dla całej rodziny albo uzupełniającym domowy zapas słodyczy.
Czekolady E.Wedel 2+1 gratis
Jedna z najmocniejszych promocji dotyczy czekolad E.Wedel o gramaturze od 80 do 100 g.
Biedronka zastosowała tutaj prosty mechanizm 2+1 gratis. Klient wybiera trzy produkty objęte akcją, a najtańszy z nich otrzymuje bez dodatkowej opłaty.
Co ważne, zgodnie z oznaczeniem na półce czekolady można mieszać dowolnie. Nie trzeba więc koniecznie kupować trzech identycznych tabliczek.
To może być szczególnie atrakcyjne przy wyborze produktów o zbliżonych cenach. W takim przypadku wartość rabatu jest proporcjonalnie największa.
Czekolady E.Wedel są również obecne w bieżącym asortymencie internetowym Biedronki, choć dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od kanału sprzedaży i sklepu.
Rurki waflowe Bonitki. Drugi produkt o połowę taniej
Kolejna czerwona kartka pojawiła się przy słodyczach marki Bonitki. Promocją zostały objęte wszystkie rurki waflowe Bonitki.
Przy zakupie dwóch opakowań drugi, tańszy produkt jest przeceniany o 50 proc.
Tutaj również można mieszać warianty, co ma znaczenie, jeśli na półce dostępne są różne rodzaje nadzienia.
Przy większych zakupach oszczędność szybko rośnie
Mechanizmy wielosztukowe najbardziej opłacają się wtedy, kiedy kupowane produkty mają podobne ceny.
W przypadku czekolad 2+1 gratis przy trzech tabliczkach kosztujących przykładowo po 7 zł klient zamiast 21 zł zapłaciłby 14 zł. Oznaczałoby to 7 zł oszczędności.
Przy rurkach mechanizm działa inaczej. Gdyby dwa opakowania kosztowały przykładowo po 6 zł, drugie zostałoby przecenione do 3 zł. Zamiast 12 zł klient zapłaciłby 9 zł.
Są to oczywiście jedynie przykłady pokazujące działanie rabatu. Ostateczna kwota zależy od aktualnych cen konkretnych produktów znajdujących się na półce.
Biedronka mocno postawiła na promocje wielosztukowe
To kolejna duża akcja, którą można obecnie zauważyć w sklepach sieci. W ostatnich dniach czerwone oznaczenia pojawiają się przy kosmetykach, chemii gospodarczej, kawie oraz artykułach spożywczych. Teraz mocne rabaty objęły również słodycze.
Dla klientów kluczowe jest jednak dokładne sprawdzanie warunków umieszczonych na czerwonych etykietach. Przy promocjach typu 2+1 gratis czy „drugi 50 proc. taniej” znaczenie ma liczba kupowanych produktów oraz ich ceny.
Jeżeli ktoś i tak planował zakup kilku tabliczek czekolady lub rurek waflowych, obecne akcje mogą pozwolić zostawić w portfelu zauważalnie więcej pieniędzy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.