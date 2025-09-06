Biedronka rozdaje produkty za darmo? Gigantyczne promocje tylko w sobotę 6.09!
Jeśli planujesz zakupy na weekend – sobota 6 września to idealny dzień, by odwiedzić Biedronkę. Sieć przygotowała szereg gigantycznych promocji, dzięki którym możesz zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych na podstawowych produktach. Co ważne – wiele z nich dostępnych jest tylko dla posiadaczy karty Moja Biedronka lub aplikacji. Sprawdź, na co warto zapolować!
Masło za 4,75 zł? Tak tanio było dawno temu
Największym hitem sobotnich promocji jest Masło Ekstra Mleczna Dolina 200 g, które w standardowej cenie kosztuje 7,99 zł. Ale tylko 6 września – przy zakupie trzech sztuk i z kartą Moja Biedronka – zapłacisz tylko 4,75 zł za sztukę. To aż 40% taniej niż zazwyczaj! Promocja ograniczona jest do 3 opakowań na kartę, więc warto działać szybko.
Mięso 1+1 gratis – połowa taniej bez kombinowania
Kolejny przebój sobotniej oferty to Polędwica Sopocka z Krainy Wędlin (140 g). Standardowo kosztuje 6,99 zł, ale w sobotę – przy zakupie jednej paczki i z kartą/aplikacją – drugą otrzymujesz za darmo. Oznacza to realną oszczędność 50% na smacznym dodatku do kanapek. Limit: 2 opakowania dziennie.
Kosmetyki za grosze: drugi produkt 70% taniej
Marzysz o uzupełnieniu kosmetyczki? W sobotę kupując dowolne dwa produkty marek Gliss, Syoss, Fa, Palette, Taft lub Schauma, za drugi (tańszy) zapłacisz tylko 30% jego wartości. Szampony, odżywki, dezodoranty, farby do włosów – wszystko objęte promocją. Warto mieszać i łączyć marki!
Płyn do płukania? Kup 2, a trzeci dostaniesz za darmo
Na promocji znajdziesz także koncentraty do płukania i perfumy do tkanin Eden. Jeśli wrzucisz do koszyka trzy sztuki – najtańszy produkt dostaniesz gratis. Rabat rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie artykuły, więc to idealna okazja do uzupełnienia zapasów.
Co to oznacza dla czytelnika?
-
Za masło zapłacisz mniej niż 5 zł – ale tylko w sobotę.
-
Mięso, kosmetyki i środki do prania możesz kupić z rabatem sięgającym 70%.
-
Promocje obowiązują wyłącznie 6 września 2025 (sobota) – nie przegap!
-
Aby skorzystać, zabierz kartę Moja Biedronka lub aplikację.
-
Część promocji ma limity – lepiej zrobić zakupy rano.
