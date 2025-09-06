Biedronka rozdaje produkty za darmo? Gigantyczne promocje tylko w sobotę 6.09!

6 września 2025 10:21 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Jeśli planujesz zakupy na weekend – sobota 6 września to idealny dzień, by odwiedzić Biedronkę. Sieć przygotowała szereg gigantycznych promocji, dzięki którym możesz zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych na podstawowych produktach. Co ważne – wiele z nich dostępnych jest tylko dla posiadaczy karty Moja Biedronka lub aplikacji. Sprawdź, na co warto zapolować!

Fot. Warszawa w Pigułce

Masło za 4,75 zł? Tak tanio było dawno temu

Największym hitem sobotnich promocji jest Masło Ekstra Mleczna Dolina 200 g, które w standardowej cenie kosztuje 7,99 zł. Ale tylko 6 września – przy zakupie trzech sztuk i z kartą Moja Biedronka – zapłacisz tylko 4,75 zł za sztukę. To aż 40% taniej niż zazwyczaj! Promocja ograniczona jest do 3 opakowań na kartę, więc warto działać szybko.

Mięso 1+1 gratis – połowa taniej bez kombinowania

Kolejny przebój sobotniej oferty to Polędwica Sopocka z Krainy Wędlin (140 g). Standardowo kosztuje 6,99 zł, ale w sobotę – przy zakupie jednej paczki i z kartą/aplikacją – drugą otrzymujesz za darmo. Oznacza to realną oszczędność 50% na smacznym dodatku do kanapek. Limit: 2 opakowania dziennie.

Kosmetyki za grosze: drugi produkt 70% taniej

Marzysz o uzupełnieniu kosmetyczki? W sobotę kupując dowolne dwa produkty marek Gliss, Syoss, Fa, Palette, Taft lub Schauma, za drugi (tańszy) zapłacisz tylko 30% jego wartości. Szampony, odżywki, dezodoranty, farby do włosów – wszystko objęte promocją. Warto mieszać i łączyć marki!

Płyn do płukania? Kup 2, a trzeci dostaniesz za darmo

Na promocji znajdziesz także koncentraty do płukania i perfumy do tkanin Eden. Jeśli wrzucisz do koszyka trzy sztuki – najtańszy produkt dostaniesz gratis. Rabat rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie artykuły, więc to idealna okazja do uzupełnienia zapasów.

Co to oznacza dla czytelnika?

  • Za masło zapłacisz mniej niż 5 zł – ale tylko w sobotę.

  • Mięso, kosmetyki i środki do prania możesz kupić z rabatem sięgającym 70%.

  • Promocje obowiązują wyłącznie 6 września 2025 (sobota) – nie przegap!

  • Aby skorzystać, zabierz kartę Moja Biedronka lub aplikację.

  • Część promocji ma limity – lepiej zrobić zakupy rano.

