Biedronka rusza z gigantyczną promocją! Rower elektryczny ponad 3000 zł taniej, sprzęty do domu i beauty w szokujących cenach
Biedronka po raz kolejny zaskakuje klientów. Sieć wprowadziła nową akcję FLASH DEAL, która potrwa od 17 do 23 września 2025 r. lub do wyczerpania zapasów. Rabaty sięgają nawet 55%, a wśród produktów znalazły się sprzęty, na które polują tysiące osób.
Co można kupić w promocji?
W ofercie znalazły się produkty z kategorii AGD, elektronika i lifestyle, które w ostatnich miesiącach cieszyły się ogromnym zainteresowaniem:
-
Rower elektryczny miejski EBFEC R2-S Silver 2, 27,5” – cena regularna 5999 zł, teraz tylko 2699 zł. To aż 3300 zł oszczędności.
-
Odkurzacz piorący Dreame N10 (450 W, 12 kPa) – zamiast 699 zł zapłacimy jedynie 429 zł.
-
Urządzenie do stylizacji włosów 5 w 1 Dreame AirStyle – przecena z 1399 zł na 699 zł.
-
Powerbank EcoFlow Rapid 61,2 5K (5000 mAh) – cena spada z 299 zł do zaledwie 169 zł.
Promocja ograniczona czasowo i ilościowo
Biedronka zastrzega, że akcja potrwa do 23 września lub do wyczerpania zapasów. Warto dodać, że – jak zawsze w przypadku największych wyprzedaży – część produktów może zniknąć z półek już w pierwszych dniach.
Dlaczego to ważne dla klientów?
Tego typu akcje sprzedażowe pokazują, że Biedronka coraz mocniej walczy o rynek AGD i elektroniki, a nie tylko o pozycję lidera w sprzedaży spożywczej. Klienci mogą zaoszczędzić tysiące złotych na produktach, które w innych sklepach kosztują znacznie więcej.
Rower elektryczny za mniej niż 2700 zł, profesjonalny sprzęt do stylizacji włosów o połowę taniej i ogromne zniżki na AGD – to oferta, obok której trudno przejść obojętnie. Kto pierwszy, ten lepszy – oferta obowiązuje tylko przez kilka dni!
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.