Biedronka rusza z ofensywą cenową. Od poniedziałku klienci mogą szturmować sklepy
Już od poniedziałku 15 czerwca w sklepach sieci Biedronka startuje kolejna fala promocji. Tym razem sieć przygotowała dziesiątki przecen na produkty spożywcze, nabiał, mięso, warzywa, owoce, lody, napoje oraz artykuły codziennego użytku. Niektóre oferty obowiązują tylko przez jeden dzień, dlatego wielu klientów może ruszyć na zakupy już od samego rana.
Największe zainteresowanie prawdopodobnie wzbudzi promocja na masło. Produkt, który od miesięcy pozostaje jednym z najczęściej kupowanych artykułów spożywczych, będzie dostępny za niespełna 2 zł za kostkę przy spełnieniu warunków promocji.
Masło za 1,99 zł. Oferta tylko w poniedziałek
W poniedziałek 15 czerwca masło ekstra Polskich Mleczarni 200 g będzie można kupić za 1,99 zł za sztukę przy zakupie trzech opakowań i wykorzystaniu karty Moja Biedronka lub aplikacji. Limit wynosi trzy sztuki na kartę.
To jedna z najmocniejszych promocji całej gazetki i właśnie ona może przyciągnąć największe tłumy.
Tanie warzywa i owoce na początek tygodnia
Sieć przygotowała również atrakcyjne ceny na świeże produkty.
Od poniedziałku do środy klienci kupią:
- kapustę pekińską za 3,99 zł/kg,
- pomidory na gałązce za 3,99 zł/kg,
- brzoskwinie za 7,99 zł/kg.
Dodatkowo wszystkie arbuzy i melony objęto promocją sięgającą nawet 50 proc. ceny regularnej.
Mięso i drób w mocnych promocjach
Osoby planujące większe zakupy spożywcze mogą zwrócić uwagę na dział mięsny.
W promocji znalazły się między innymi:
- filet z piersi kurczaka za 17,99 zł/kg,
- mięso mielone wieprzowe i wołowo-wieprzowe w akcji 1+1 gratis.
To oferta szczególnie atrakcyjna dla rodzin przygotowujących obiady na cały tydzień.
Lody na upały i przeceny na napoje
Wraz z wysokimi temperaturami Biedronka mocno promuje również produkty sezonowe.
Lody familijne Zielona Budka o pojemności 1 litra kosztują 9,99 zł. Z kolei wybrane lody Magnum objęto promocją 2+1 gratis.
Miłośnicy napojów gazowanych mogą kupić Coca-Colę lub Coca-Colę Zero 2 litry za 5,99 zł przy zakupie czterech butelek.
Promocje także na chemię i produkty codziennego użytku
Klienci znajdą również oferty na produkty do domu.
Wybrane produkty marki Silan objęto akcją 1+1 gratis. Promocje dotyczą także kefirów Mleczna Dolina, słodyczy oraz nowych przekąsek dostępnych pod marką Marletto.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz większe zakupy spożywcze, początek tygodnia może być dobrym momentem na odwiedzenie Biedronki. Szczególnie atrakcyjnie prezentują się promocje na masło, świeże warzywa, mięso oraz lody.
Warto jednak pamiętać, że większość ofert jest limitowana i obowiązuje wyłącznie dla posiadaczy karty Moja Biedronka lub aplikacji. Najbardziej atrakcyjne produkty mogą szybko zniknąć z półek, zwłaszcza w pierwszych godzinach obowiązywania promocji. Tylko oferta na masło może sprawić, że przed niektórymi sklepami ustawią się kolejki jeszcze przed otwarciem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.