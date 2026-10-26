Biedronka ruszyła z promocją 1+1 gratis. Na jednej karcie można odebrać aż trzy gratisy
Miłośnicy słodyczy mają powód, żeby zajrzeć do Biedronki. Od poniedziałku, 26 października, sieć uruchomiła promocję na duże tabliczki czekolady Milka. W ramach akcji 1+1 gratis klienci mogą otrzymać drugą czekoladę bez dodatkowej opłaty. Oferta obejmuje różne warianty smakowe, ale trzeba spełnić jeden warunek. Sieć wprowadziła również dzienny limit zakupów promocyjnych.
Biedronka ruszyła z promocją na czekolady Milka. Druga tabliczka gratis
Od 26 października w sklepach Biedronka obowiązuje nowa oferta na czekolady Milka o gramaturze od 250 do 300 gramów.
Sieć przygotowała promocję 1+1 gratis, która pozwala kupić dwie duże tabliczki czekolady, płacąc tylko za jedną z nich.
Co ważne, klienci nie muszą wybierać dwóch identycznych produktów. Na materiałach promocyjnych Biedronka informuje, że czekolady można dowolnie mieszać.
Oznacza to możliwość połączenia różnych smaków objętych akcją.
Na grafice reklamowej widoczne są między innymi duże tabliczki Milka MMMAX, w tym warianty z dodatkami ciastek i kremowych nadzień.
To dobra okazja dla osób, które kupują słodycze na zapas, przygotowują domowe wypieki albo chcą wypróbować różne smaki popularnej czekolady.
Jest jeden ważny warunek. Bez karty nie będzie gratisu
Promocja nie jest dostępna na takich samych zasadach dla wszystkich kupujących.
Biedronka zaznacza, że akcja obowiązuje z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.
Aby skorzystać z oferty, należy więc podczas zakupów użyć karty lojalnościowej albo aplikacji przypisanej do konta klienta.
Bez tego warunku rabat promocyjny może nie zostać naliczony.
Warto zwrócić na to uwagę szczególnie przy kasach samoobsługowych, gdzie przed zakończeniem transakcji należy sprawdzić, czy zniżka została prawidłowo uwzględniona.
Można mieszać smaki, ale obowiązuje ważna zasada
W promocji 1+1 gratis tańszy produkt jest darmowy.
Przykładowo, jeśli klient wybierze dwie czekolady objęte promocją, ale o różnych cenach, zapłaci za droższą tabliczkę.
Tańsza zostanie naliczona jako gratis.
Dlatego przy wyborze różnych wariantów smakowych warto sprawdzić ceny na półce.
Jeżeli obie czekolady kosztują tyle samo, jedna z nich będzie bezpłatna.
Takie rozwiązanie pozwala wybrać różne smaki bez konieczności kupowania identycznych produktów.
Biedronka wprowadziła dzienny limit. Maksymalnie trzy czekolady gratis
Klienci powinni pamiętać o ograniczeniu liczby produktów objętych akcją.
Zgodnie z informacją podaną przez Biedronkę obowiązuje limit sześciu czekolad dziennie na kartę Moja Biedronka, w tym maksymalnie trzech gratisowych.
Oznacza to, że w ramach dziennego limitu można kupić sześć tabliczek i otrzymać trzy z nich bez dodatkowej opłaty, przy prawidłowym dobraniu produktów w pary.
Nie można natomiast bez ograniczeń powtarzać zakupów promocyjnych z użyciem tej samej karty w ciągu jednego dnia.
Limit jest przypisany do karty lojalnościowej, a nie tylko do pojedynczego paragonu.
Do kiedy trwa promocja na Milkę w Biedronce?
Akcja rozpoczęła się w poniedziałek, 26 października 2026 roku, i zgodnie z materiałem promocyjnym ma potrwać do soboty, 31 października.
Oferta obowiązuje w terminie wskazanym przez sieć, z uwzględnieniem dostępności produktów w poszczególnych sklepach.
Najważniejsze zasady promocji:
- Produkt: czekolady Milka 250–300 g.
- Promocja: 1+1 gratis.
- Łączenie smaków: tak, można dowolnie mieszać warianty objęte akcją.
- Gratis: tańszy produkt.
- Warunek: karta lub aplikacja Moja Biedronka.
- Limit: sześć sztuk dziennie na kartę, maksymalnie trzy gratis.
- Termin: 26–31 października 2026 roku.
Promocja może zainteresować szczególnie osoby, które regularnie kupują duże tabliczki Milki. Trzeba jednak pamiętać, że wysokość oszczędności zależy od cen wybranych produktów.
Najważniejsze jest to, że oferta kończy się 31 października, a bez karty lub aplikacji Moja Biedronka klient nie skorzysta z mechanizmu 1+1 gratis.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.