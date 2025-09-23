Biedronka sypnęła gratisami. Te produkty kupisz nawet o połowę taniej
Sieć Biedronka przygotowała dla klientów wyjątkową ofertę, która obowiązuje tylko od 22 do 27 września. To czas, w którym kosmetyki, detergenty i produkty do codziennej pielęgnacji można kupić w zestawach 1+1 gratis albo drugi produkt za symboliczną złotówkę. To promocje, które przyciągają uwagę, bo dzięki nim popularne marki trafiają do koszyka w znacznie niższych cenach.
Wśród hitów znalazły się wszystkie produkty Elseve – przy zakupie jednej sztuki druga trafia do klienta gratis. Podobna okazja dotyczy dezodorantów Adidas, które w promocji 1+1 kosztują dwa razy mniej. Jeszcze bardziej atrakcyjnie wygląda oferta na perfumy, wody perfumowane i toaletowe – drugi, tańszy produkt można kupić już za złotówkę.
Na półkach w promocji znalazły się także artykuły do domu. Płyn do płukania Coccolino w dużych butelkach 1,275 l dostępny jest w cenie 13 zł w akcji 1+1, a kapsułki do prania Ariel All in One Pods (22 szt.) kupimy za 22 zł przy tym samym mechanizmie. To oznacza, że koszt jednego prania spada o połowę. Na tym lista się nie kończy – klienci mogą jeszcze skorzystać z promocji na kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus 17 szt. lub Original 29 szt., które również objęte są akcją 1+1.
Oferta ma ograniczenia – w przypadku większości promocji obowiązuje limit czterech opakowań na kartę Moja Biedronka. Jednak przy takich cenach i tak można zrobić naprawdę spore zapasy, oszczędzając przy tym setki złotych.
To jedna z tych akcji, które zwykle kończą się pustymi półkami już w pierwszych dniach obowiązywania. Jeśli ktoś planuje uzupełnić zapasy detergentów i kosmetyków – lepiej nie zwlekać z wizytą w sklepie.
