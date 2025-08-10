Biedronka zaskakuje klientów! Sklepy czynne niemal do północy. Tylko przez 4 dni
Sieć Biedronka ogłosiła prawdziwą rewolucję przed długim weekendem. Od 11 do 14 sierpnia prawie 3000 sklepów w całym kraju będzie otwartych co najmniej do godziny 23:30, a w wielu miejscach nawet dłużej! To świetna okazja, by zrobić zakupy bez pośpiechu – także późnym wieczorem.
Powód? 15 sierpnia – w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – sklepy będą zamknięte. Sieć chce więc dać klientom więcej czasu na przygotowanie się do wolnego dnia, szczególnie że wielu Polaków planuje w tym czasie grillowanie, wyjazdy lub rodzinne spotkania.
Na półkach znajdziemy świeże owoce i warzywa, pieczywo prosto z pieca, mięso i ryby, a także produkty przemysłowe i promocje, które potrwają tylko w tym okresie. Wydłużone godziny to również sposób na uniknięcie kolejek – zakupy można zrobić wtedy, gdy w sklepie jest najmniej ludzi.
W tym okresie klienci mogą liczyć na megapromocje obejmujące zarówno produkty spożywcze, jak i przemysłowe. W promocjach pojawią się świeże owoce i warzywa, mięso w niższych cenach, pieczywo prosto z pieca, a także ulubione słodycze i napoje. Do tego sieć przygotowała atrakcyjne obniżki na produkty do grilla, przekąski na imprezy oraz artykuły gospodarstwa domowego.
Biedronka planuje również specjalne akcje „kup więcej – zapłać mniej”, w których przy zakupie kilku sztuk cena jednostkowa spada nawet o kilkadziesiąt procent. Klienci, którzy korzystają z aplikacji Biedronka, mogą liczyć na dodatkowe kupony zniżkowe oraz oferty typu „drugi produkt za 1 grosz”.
Na półkach znajdziemy też produkty limitowane – dostępne tylko przez te cztery dni. Wydłużone godziny to również sposób na uniknięcie kolejek – zakupy można zrobić wtedy, gdy w sklepie jest najmniej ludzi.
Co to oznacza dla czytelników
Jeśli planujesz większe zakupy, najlepiej zrób je właśnie w dniach 11–14 sierpnia. Dzięki wydłużonym godzinom otwarcia unikniesz tłoku, a wolny dzień spędzisz spokojnie, bez konieczności szukania otwartego sklepu. Warto też upewnić się, do której dokładnie godziny działa Twój lokalny market – informacje dostępne są na drzwiach sklepów i w aplikacji Biedronka.
