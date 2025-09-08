Biedronka znów to zrobiła! Masło, mięso i owoce w cenach jak sprzed lat. Tak tanio jeszcze nie było!

8 września 2025 10:49 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Sieć Biedronka właśnie odpaliła kolejną falę promocji, która przyciąga tłumy klientów. Od poniedziałku 8 września do środy 10 września w sklepach obowiązują gigantyczne zniżki na artykuły pierwszej potrzeby. Masło, mięso, warzywa i owoce są w cenach, które wielu Polakom przypominają czasy sprzed inflacji.

Fot. Warszawa w Pigułce

Masło, kawa i Nivea – promocje dnia, które znikają z półek

Jednodniowe hity to m.in.:

  • Masło Wypasione i Mlekovita – promocja 3+3 gratis w poniedziałek, czyli połowa ceny!

  • Ptasie Mleczko Wedel – 1+1 gratis

  • Jacobs kawa ziarnista – aż -25% w środę

  • Kosmetyki Nivea – 1+1 w środę

  • Zawieszki i kostki Bref – promocja 2+2 w środę

Dzięki programowi Moja Biedronka i skanowaniu karty lojalnościowej, klienci mogą skorzystać z pełnych zniżek. Produkty znikają błyskawicznie – kto pierwszy, ten lepszy.

Ceny warzyw i owoców jak w dawnych latach – hit do środy

Do środy 10 września obowiązują świetne ceny na świeże warzywa i owoce:

  • Arbuz – tylko 1,99 zł/kg

  • Ziemniaki – 1,25 zł/kg

  • Kalafior – 4,99 zł/szt.

  • Buraki, marchew – po 1,99 zł/kg

  • Pomidor papryczkowy – 9,99 zł/kg

  • Śliwka węgierka, jabłka polskie – 3,99 zł/kg

  • Gruszka Paten – 5,99 zł/kg

To idealny moment na zrobienie zapasów przetworów lub po prostu tańsze, zdrowe zakupy dla całej rodziny.

Mięso i nabiał – prawdziwe hity dla każdego portfela

  • Mleko Łaciate 3,2% – promocja 3+3 gratis (2,25 zł/szt.)

  • Mięso mielone – 400 g łopatka i wołowina w promocji 1+1

  • Burger wołowy Kraina Mięs 220 g – 6,49 zł przy zakupie 2

  • Mięso mielone wieprzowe – 400 g za 4,99 zł (przy zakupie 2)

  • Boczek, schab, łopatka, wątróbka, polędwica łososiowa – znaczne obniżki do nawet 6,49 zł/kg

W sklepach z ladą tradycyjną można też znaleźć świeże mięsa i wędliny w wyjątkowych cenach – np. schab wiśniowy Mark’s za 29,90 zł/kg.

Mieszaj dowolnie, zyskuj więcej

Warto zaznaczyć, że wiele promocji pozwala mieszać różne warianty produktów. Na przykład w ofercie Nivea 1+1 można dowolnie łączyć żele, kremy, dezodoranty – idealne rozwiązanie na codzienne zakupy pielęgnacyjne w dużo niższej cenie.

Biedronka znów pokazuje, że zna potrzeby Polaków

W czasach drożyzny i zaciskania pasa takie promocje to realna ulga dla domowego budżetu. Atrakcyjne ceny, jasno opisane zasady (maksymalnie 4 produkty dziennie na kartę – z czego 2 gratis) oraz możliwość mieszania towarów sprawiają, że klienci nie tylko oszczędzają, ale też chętniej wracają do tej sieci.

Kto chce skorzystać – niech się pospieszy. Część promocji obowiązuje tylko jednego dnia, a stany magazynowe są ograniczone.

