Biedronka znów to zrobiła! Masło, mięso i owoce w cenach jak sprzed lat. Tak tanio jeszcze nie było!
Sieć Biedronka właśnie odpaliła kolejną falę promocji, która przyciąga tłumy klientów. Od poniedziałku 8 września do środy 10 września w sklepach obowiązują gigantyczne zniżki na artykuły pierwszej potrzeby. Masło, mięso, warzywa i owoce są w cenach, które wielu Polakom przypominają czasy sprzed inflacji.
Masło, kawa i Nivea – promocje dnia, które znikają z półek
Jednodniowe hity to m.in.:
-
Masło Wypasione i Mlekovita – promocja 3+3 gratis w poniedziałek, czyli połowa ceny!
-
Ptasie Mleczko Wedel – 1+1 gratis
-
Jacobs kawa ziarnista – aż -25% w środę
-
Kosmetyki Nivea – 1+1 w środę
-
Zawieszki i kostki Bref – promocja 2+2 w środę
Dzięki programowi Moja Biedronka i skanowaniu karty lojalnościowej, klienci mogą skorzystać z pełnych zniżek. Produkty znikają błyskawicznie – kto pierwszy, ten lepszy.
Ceny warzyw i owoców jak w dawnych latach – hit do środy
Do środy 10 września obowiązują świetne ceny na świeże warzywa i owoce:
-
Arbuz – tylko 1,99 zł/kg
-
Ziemniaki – 1,25 zł/kg
-
Kalafior – 4,99 zł/szt.
-
Buraki, marchew – po 1,99 zł/kg
-
Pomidor papryczkowy – 9,99 zł/kg
-
Śliwka węgierka, jabłka polskie – 3,99 zł/kg
-
Gruszka Paten – 5,99 zł/kg
To idealny moment na zrobienie zapasów przetworów lub po prostu tańsze, zdrowe zakupy dla całej rodziny.
Mięso i nabiał – prawdziwe hity dla każdego portfela
-
Mleko Łaciate 3,2% – promocja 3+3 gratis (2,25 zł/szt.)
-
Mięso mielone – 400 g łopatka i wołowina w promocji 1+1
-
Burger wołowy Kraina Mięs 220 g – 6,49 zł przy zakupie 2
-
Mięso mielone wieprzowe – 400 g za 4,99 zł (przy zakupie 2)
-
Boczek, schab, łopatka, wątróbka, polędwica łososiowa – znaczne obniżki do nawet 6,49 zł/kg
W sklepach z ladą tradycyjną można też znaleźć świeże mięsa i wędliny w wyjątkowych cenach – np. schab wiśniowy Mark’s za 29,90 zł/kg.
Mieszaj dowolnie, zyskuj więcej
Warto zaznaczyć, że wiele promocji pozwala mieszać różne warianty produktów. Na przykład w ofercie Nivea 1+1 można dowolnie łączyć żele, kremy, dezodoranty – idealne rozwiązanie na codzienne zakupy pielęgnacyjne w dużo niższej cenie.
Biedronka znów pokazuje, że zna potrzeby Polaków
W czasach drożyzny i zaciskania pasa takie promocje to realna ulga dla domowego budżetu. Atrakcyjne ceny, jasno opisane zasady (maksymalnie 4 produkty dziennie na kartę – z czego 2 gratis) oraz możliwość mieszania towarów sprawiają, że klienci nie tylko oszczędzają, ale też chętniej wracają do tej sieci.
Kto chce skorzystać – niech się pospieszy. Część promocji obowiązuje tylko jednego dnia, a stany magazynowe są ograniczone.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.