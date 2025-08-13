Biedronka zwariowała. Rozdaje vouchery na zakupy, ale trzeba się pospieszyć
Biedronka przygotowała dla swoich klientów wyjątkową promocję, która potrwa tylko dwa dni – w środę i czwartek, 13–14 sierpnia. Sieć rozdaje vouchery o wartości nawet 60 zł, które można wykorzystać na kolejne zakupy, ale aby z nich skorzystać, trzeba spełnić określone warunki.
Jak zdobyć voucher?
Aby otrzymać voucher, należy zrobić jednorazowe zakupy w Biedronce o określonej wartości:
-
40 zł voucher – przy zakupach za minimum 199 zł
-
60 zł voucher – przy zakupach za minimum 299 zł
Vouchery można wykorzystać w dniach 16–20 sierpnia, również przy spełnieniu minimalnego progu zakupowego:
-
Voucher 40 zł – przy wydaniu minimum 249 zł
-
Voucher 60 zł – przy wydaniu minimum 399 zł
Limit i zasady
Każdy klient może otrzymać maksymalnie jeden voucher na transakcję. Oznacza to, że aby zdobyć więcej kuponów, trzeba będzie zrobić kilka osobnych zakupów. Promocja dotyczy zarówno artykułów spożywczych, jak i przemysłowych, co daje spore możliwości na obniżenie kosztów codziennych zakupów.
Co to oznacza dla klienta?
To świetna okazja dla osób planujących większe zakupy. Dzięki promocji można realnie zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych, szczególnie jeśli kupujemy produkty na zapas lub droższe artykuły przemysłowe. Warto jednak pamiętać, że czas jest ograniczony – oferta obowiązuje tylko przez dwa dni, a zainteresowanie będzie duże.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.