Boisz się Urzędu Skarbowego? To uważaj na tę korespondencję!
Cyberprzestępcy rozpoczęli nową kampanię phishingową, podszywając się pod e-Urząd Skarbowy. Ostrzeżenie w tej sprawie wydał zespół CSIRT KNF. Eksperci alarmują: wystarczy jeden klik, aby stracić dostęp do Profilu Zaufanego i wpaść w poważne kłopoty.
Jak działają oszuści?
Przestępcy rozsyłają e-maile, które wyglądają na oficjalne wiadomości z administracji skarbowej. W treści pojawia się link zachęcający do zalogowania się w Profilu Zaufanym. Kliknięcie w niego prowadzi jednak nie do rządowej strony, a do fałszywego serwisu stworzonego wyłącznie w celu kradzieży danych.
Czego chcą cyberprzestępcy?
Ich głównym celem jest przejęcie loginu i hasła do Profilu Zaufanego. A to klucz do wielu usług państwowych: od podatków, przez wnioski urzędowe, aż po dokumenty zdrowotne. Mając takie dane, oszuści mogą wyrządzić ogromne szkody – zaciągnąć kredyty na cudze dane, wyłudzić pieniądze, a nawet dokonać kradzieży tożsamości.
CSIRT KNF alarmuje
Specjaliści od cyberbezpieczeństwa apelują o maksymalną ostrożność. „Bądźcie czujni i nie dajcie się okraść” – podkreślają w oficjalnym komunikacie. Kluczowe zasady bezpieczeństwa to:
-
nigdy nie klikaj w linki przesłane w podejrzanych mailach,
-
zawsze sprawdzaj adres strony logowania,
-
korzystaj tylko z oficjalnego portalu gov.pl.
Co to oznacza dla Ciebie?
-
Nie ufaj wiadomościom, które straszą utratą konta czy podatkami – to jedna z najczęstszych sztuczek cyberprzestępców.
-
Profil Zaufany to twoja cyfrowa tożsamość – jeśli ktoś go przejmie, może podszyć się pod ciebie w urzędach, bankach czy placówkach medycznych.
-
Oszustwo dotyczy każdego – nie tylko osób starszych. Każdy, kto korzysta z usług online państwa, jest potencjalnym celem.
Nowa fala ataków phishingowych pokazuje, że cyberprzestępcy stają się coraz bardziej bezczelni. Kliknięcie w jeden fałszywy link może kosztować cię utratę tożsamości i wieloletnie problemy finansowe.
