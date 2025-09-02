Boisz się Urzędu Skarbowego? To uważaj na tę korespondencję!

2 września 2025

Cyberprzestępcy rozpoczęli nową kampanię phishingową, podszywając się pod e-Urząd Skarbowy. Ostrzeżenie w tej sprawie wydał zespół CSIRT KNF. Eksperci alarmują: wystarczy jeden klik, aby stracić dostęp do Profilu Zaufanego i wpaść w poważne kłopoty.

Jak działają oszuści?

Przestępcy rozsyłają e-maile, które wyglądają na oficjalne wiadomości z administracji skarbowej. W treści pojawia się link zachęcający do zalogowania się w Profilu Zaufanym. Kliknięcie w niego prowadzi jednak nie do rządowej strony, a do fałszywego serwisu stworzonego wyłącznie w celu kradzieży danych.

Czego chcą cyberprzestępcy?

Ich głównym celem jest przejęcie loginu i hasła do Profilu Zaufanego. A to klucz do wielu usług państwowych: od podatków, przez wnioski urzędowe, aż po dokumenty zdrowotne. Mając takie dane, oszuści mogą wyrządzić ogromne szkody – zaciągnąć kredyty na cudze dane, wyłudzić pieniądze, a nawet dokonać kradzieży tożsamości.

CSIRT KNF alarmuje

Specjaliści od cyberbezpieczeństwa apelują o maksymalną ostrożność. „Bądźcie czujni i nie dajcie się okraść” – podkreślają w oficjalnym komunikacie. Kluczowe zasady bezpieczeństwa to:

  • nigdy nie klikaj w linki przesłane w podejrzanych mailach,

  • zawsze sprawdzaj adres strony logowania,

  • korzystaj tylko z oficjalnego portalu gov.pl.

Co to oznacza dla Ciebie?

  • Nie ufaj wiadomościom, które straszą utratą konta czy podatkami – to jedna z najczęstszych sztuczek cyberprzestępców.

  • Profil Zaufany to twoja cyfrowa tożsamość – jeśli ktoś go przejmie, może podszyć się pod ciebie w urzędach, bankach czy placówkach medycznych.

  • Oszustwo dotyczy każdego – nie tylko osób starszych. Każdy, kto korzysta z usług online państwa, jest potencjalnym celem.

Nowa fala ataków phishingowych pokazuje, że cyberprzestępcy stają się coraz bardziej bezczelni. Kliknięcie w jeden fałszywy link może kosztować cię utratę tożsamości i wieloletnie problemy finansowe.

