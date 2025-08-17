Booking.com zmuszony do rekompensat! Zobacz czy należa Ci sie pieniądze?
Sensacyjny cios w świat internetowych rezerwacji, Booking.com ukarany przez UOKiK! Użytkownicy platformy rezerwacyjnej Booking.com mogą mówić o prawdziwym przełomie w ochronie swoich praw. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na firmę surową karę za wprowadzanie klientów w błąd.
Okazało się, że przez lata wiele osób nie wiedziało, czy rezerwuje nocleg u firmy, czy u prywatnej osoby. W praktyce oznaczało to, że reklamacje trafiały w próżnię, a konsumenci pozostawali bezradni wobec niejasnych zasad. UOKiK uznał to za poważne naruszenie zbiorowych praw konsumentów i nakazał natychmiastową poprawę transparentności informacji.
To nie tylko kara finansowa – Booking.com musi teraz wypłacić rekompensaty polskim klientom. Każdy, kto dokonał rezerwacji od 1 stycznia 2023 roku, może otrzymać nawet 40 zł lub dodatkowe przywileje w programie lojalnościowym Genius. Procedura jest prosta – wystarczy kilka kliknięć na koncie i odpowiednia wiadomość do obsługi platformy, a bonus trafia prosto do użytkownika.
Użytkownicy poziomów 1 i 2 w programie Genius automatycznie zyskują lepsze zniżki na kolejne rezerwacje. Najbardziej lojalni, czyli posiadacze poziomu 3, otrzymują pełne 40 zł do wykorzystania na dowolny nocleg. To niepowtarzalna okazja, by jednocześnie odzyskać część pieniędzy i poprawić swoje przyszłe doświadczenia z platformą.
Nie tylko Booking.com znalazł się pod lupą UOKiK. W ostatnich miesiącach urząd prowadzi szeroką akcję kontrolną wobec gigantów e-commerce i usług cyfrowych, takich jak Zalando, Travelist, Allegro, Amazon, Uber czy Glovo. Celem jest zapewnienie klientom pełnej wiedzy o tym, komu powierza się pieniądze i jakie prawa im przysługują.
Uwaga – czas na zgłoszenie roszczenia jest ograniczony. Booking.com ma miesiąc od uprawomocnienia decyzji UOKiK na wdrożenie zmian. Im szybciej skorzystasz, tym większa szansa na bonusy i rekompensaty. Internetowa rewolucja w rezerwacjach trwa, a teraz Ty możesz na niej zyskać.
