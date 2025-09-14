Brytyjczycy o Polsce: przygotowuje się na konflikt z Rosją
Brytyjski „The Times” ocenia, że Polska intensywnie szykuje się na ewentualny konflikt z Rosją. Wzrost wydatków na wojsko, szkolenia survivalowe i rosnąca armia mają wzmocnić bezpieczeństwo kraju wobec coraz częstszych incydentów z rosyjskimi dronami.
Brytyjskie media o Polsce: przygotowania na wypadek wojny z Rosją
Polska znalazła się w centrum uwagi brytyjskiego dziennika „The Times”, który ocenia działania naszego kraju w kontekście rosnącego zagrożenia ze strony Rosji. Według gazety Warszawa nie tylko inwestuje rekordowe środki w zbrojenia, ale także przygotowuje obywateli do ewentualnego konfliktu, stawiając na szkolenia survivalowe.
Rosyjskie drony i napięcie na granicy
Jednym z powodów intensyfikacji przygotowań są incydenty z rosyjskimi dronami, które w ostatnich tygodniach naruszały polską przestrzeń powietrzną. – Możemy jedynie założyć, że Rosja nas testuje – komentuje płk Łukasz Piątek. Jak dodaje, każde zestrzelenie bezzałogowców jest obarczone ryzykiem szkód dla ludności i infrastruktury, dlatego wymaga szczególnej ostrożności.
Polska w czołówce NATO
Według „The Times” Polska jest dziś jednym z liderów w Europie pod względem wydatków na obronność – na wojsko przeznacza niemal 5 proc. PKB. Armia liczy około 210 tysięcy żołnierzy, co czyni ją jedną z największych sił w Sojuszu Północnoatlantyckim. – Nie będziesz zdawać sobie sprawy z wojny, dopóki nie zapuka ona do twoich drzwi – mówi Marcin Kubica z Grupy WB, producenta sprzętu wojskowego.
Obywatele uczą się przetrwania
Brytyjski dziennik zwraca uwagę na rosnącą popularność szkoleń survivalowych. – Oczywiście wszyscy boimy się wojny. Myślimy, że następna będzie bardziej okrutna niż kiedykolwiek. Ale jesteśmy gotowi – podkreśla Piotr Czuryłło, ekspert prowadzący warsztaty z zakresu przetrwania.
Strategia bezpieczeństwa
W ocenie „The Times” Polska przyjmuje kompleksową strategię – łączy modernizację technologii wojskowych z edukacją obywateli. To podejście ma nie tylko zwiększyć potencjał obronny państwa, ale także przygotować społeczeństwo na sytuacje kryzysowe. W tle pozostają jednak historyczne napięcia z Moskwą, które sprawiają, że Rosja postrzegana jest jako stałe i realne zagrożenie.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.