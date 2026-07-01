Burza dotarła do Warszawy. Możliwe groźne porywy i grad – co robić teraz
Front burzowy, przed którym ostrzegało od rana RCB i IMGW, dociera do Warszawy. Synoptycy wskazują, że kulminacja aktywności burzowej prognozowana jest na popołudnie i wieczór – i ten moment właśnie nadchodzi. Największym zagrożeniem są porywy wiatru osiągające od 90 do 110 km/h – lokalnie nie można wykluczyć mocniejszych uderzeń. Sytuacja może się zmieniać z minuty na minutę.
Co może przynieść ta burza
Polska Skywarn wydała 2. stopień zagrożenia dla obszaru od południa po centrum kraju – głównie z powodu ryzyka bardzo silnych do niszczących porywów wiatru, opadów dużego gradu i nawalnych opadów deszczu, a częściowo także ryzyka trąby powietrznej. Istnieje możliwość rozwoju liniowego układu konwekcyjnego – bow echo – w którym zagrożeniem będą opady rzędu 30-50 mm/h oraz porywy wiatru powyżej 100-120 km/h. Przy takich wartościach łamią się gałęzie i drzewa, uszkadzane są dachy, pojawiają się przerwy w prądzie i utrudnienia komunikacyjne.
Co robić teraz
- Wejdź do budynku i zostań w środku – unikaj otwartych przestrzeni, parków i przebywania pod drzewami.
- Zamknij okna i drzwi balkonowe, zabezpiecz lub wnieś do środka rzeczy z balkonu i tarasu – silny wiatr może je zepchnąć na ulicę.
- Odłącz czułe urządzenia elektroniczne od prądu – wystarczy wyładowanie kilka ulic dalej, by w przewodach pojawił się gwałtowny impuls, który uszkodzi router, telewizor czy komputer.
- Naładuj telefon i powerbank teraz, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś – przerwy w dostawie prądu są realne przy tej skali zjawiska.
- Jeśli jesteś w samochodzie – zjedź na bezpieczne miejsce i zaczekaj na koniec nawałnicy, nie jedź przy mocno ograniczonej widoczności.
- W razie zagrożenia dzwoń pod numer 112.
- Śledź sytuację na bieżąco na mapie wyładowań burze.dzis.net lub w aplikacji Monitor Burz.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.