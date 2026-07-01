Burza dotarła do Warszawy. Możliwe groźne porywy i grad – co robić teraz

1 lipca 2026 23:39 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Front burzowy, przed którym ostrzegało od rana RCB i IMGW, dociera do Warszawy. Synoptycy wskazują, że kulminacja aktywności burzowej prognozowana jest na popołudnie i wieczór – i ten moment właśnie nadchodzi. Największym zagrożeniem są porywy wiatru osiągające od 90 do 110 km/h – lokalnie nie można wykluczyć mocniejszych uderzeń. Sytuacja może się zmieniać z minuty na minutę.

Burza nad Warszawą. | Ilustracja poglądowa wygenerowana przy użyciu AI.
Burza nad Warszawą. | Ilustracja poglądowa wygenerowana przy użyciu AI.

Co może przynieść ta burza

Polska Skywarn wydała 2. stopień zagrożenia dla obszaru od południa po centrum kraju – głównie z powodu ryzyka bardzo silnych do niszczących porywów wiatru, opadów dużego gradu i nawalnych opadów deszczu, a częściowo także ryzyka trąby powietrznej. Istnieje możliwość rozwoju liniowego układu konwekcyjnego – bow echo – w którym zagrożeniem będą opady rzędu 30-50 mm/h oraz porywy wiatru powyżej 100-120 km/h. Przy takich wartościach łamią się gałęzie i drzewa, uszkadzane są dachy, pojawiają się przerwy w prądzie i utrudnienia komunikacyjne.

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Co robić teraz

  • Wejdź do budynku i zostań w środku – unikaj otwartych przestrzeni, parków i przebywania pod drzewami.
  • Zamknij okna i drzwi balkonowe, zabezpiecz lub wnieś do środka rzeczy z balkonu i tarasu – silny wiatr może je zepchnąć na ulicę.
  • Odłącz czułe urządzenia elektroniczne od prądu – wystarczy wyładowanie kilka ulic dalej, by w przewodach pojawił się gwałtowny impuls, który uszkodzi router, telewizor czy komputer.
  • Naładuj telefon i powerbank teraz, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś – przerwy w dostawie prądu są realne przy tej skali zjawiska.
  • Jeśli jesteś w samochodzie – zjedź na bezpieczne miejsce i zaczekaj na koniec nawałnicy, nie jedź przy mocno ograniczonej widoczności.
  • W razie zagrożenia dzwoń pod numer 112.
  • Śledź sytuację na bieżąco na mapie wyładowań burze.dzis.net lub w aplikacji Monitor Burz.
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