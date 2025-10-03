Burza wokół Mundialu 2026 w USA! Trump chce przenosić mecze, FIFA odpowiada.
Mundial 2026 pod znakiem kontrowersji. Trump straszy przeniesieniem meczów. Prezydent USA Donald Trump wywołał burzę, sugerując, że mecze piłkarskich Mistrzostw Świata 2026 mogą zostać przeniesione z niektórych miast gospodarzy.
Jego zdaniem Seattle i San Francisco nie spełniają wymogów bezpieczeństwa, a sport musi być chroniony nawet kosztem zmian w lokalizacji spotkań.
Trump ostro skrytykował lokalne władze, zarzucając im zaniedbania i brak kontroli nad bezpieczeństwem publicznym. Podczas wystąpienia w Białym Domu podkreślał, że kibice nie mogą być narażeni na zagrożenia i jeśli trzeba, mecze zostaną przeniesione do innych miast.
Na te słowa natychmiast odpowiedziała FIFA. Władze światowej federacji piłkarskiej jasno stwierdziły, że tylko organizacja ma wyłączne prawo do decydowania o lokalizacjach spotkań. Słowa Trumpa uznano za polityczne oświadczenie bez mocy prawnej.
Dla fanów futbolu w Stanach Zjednoczonych ta sytuacja oznacza ogromną niepewność. Kibice, którzy planowali podróże do Seattle czy San Francisco, nie wiedzą, czy mecze odbędą się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Logistyka, bilety i rezerwacje stoją pod znakiem zapytania.
Kontrowersje wokół mundialu w USA pokazują, jak polityka coraz mocniej wkracza w świat sportu. Trump próbuje przedstawić się jako obrońca bezpieczeństwa, podczas gdy FIFA broni swojej niezależności i prawa do decydowania o turnieju. W tle pozostaje pytanie, czy w najbliższych miesiącach faktycznie dojdzie do zmian w terminarzu i miastach gospodarzy, czy też cała sprawa okaże się jedynie politycznym spektaklem.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.