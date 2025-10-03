Burza wokół Mundialu 2026 w USA! Trump chce przenosić mecze, FIFA odpowiada.

3 października 2025 20:54 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Mundial 2026 pod znakiem kontrowersji. Trump straszy przeniesieniem meczów. Prezydent USA Donald Trump wywołał burzę, sugerując, że mecze piłkarskich Mistrzostw Świata 2026 mogą zostać przeniesione z niektórych miast gospodarzy.

Fot. Shutterstock

Jego zdaniem Seattle i San Francisco nie spełniają wymogów bezpieczeństwa, a sport musi być chroniony nawet kosztem zmian w lokalizacji spotkań.

Trump ostro skrytykował lokalne władze, zarzucając im zaniedbania i brak kontroli nad bezpieczeństwem publicznym. Podczas wystąpienia w Białym Domu podkreślał, że kibice nie mogą być narażeni na zagrożenia i jeśli trzeba, mecze zostaną przeniesione do innych miast.

Na te słowa natychmiast odpowiedziała FIFA. Władze światowej federacji piłkarskiej jasno stwierdziły, że tylko organizacja ma wyłączne prawo do decydowania o lokalizacjach spotkań. Słowa Trumpa uznano za polityczne oświadczenie bez mocy prawnej.

Dla fanów futbolu w Stanach Zjednoczonych ta sytuacja oznacza ogromną niepewność. Kibice, którzy planowali podróże do Seattle czy San Francisco, nie wiedzą, czy mecze odbędą się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Logistyka, bilety i rezerwacje stoją pod znakiem zapytania.

Kontrowersje wokół mundialu w USA pokazują, jak polityka coraz mocniej wkracza w świat sportu. Trump próbuje przedstawić się jako obrońca bezpieczeństwa, podczas gdy FIFA broni swojej niezależności i prawa do decydowania o turnieju. W tle pozostaje pytanie, czy w najbliższych miesiącach faktycznie dojdzie do zmian w terminarzu i miastach gospodarzy, czy też cała sprawa okaże się jedynie politycznym spektaklem.

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl