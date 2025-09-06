Burze uderzają w Polskę! IMGW ostrzega mieszkańców kilku regionów
IMGW wydał żółte alerty przed burzami dla kilku regionów Polski. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i możliwością gradu.
IMGW ostrzega przed burzami. W mocy żółte alerty
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed gwałtownymi burzami, które w sobotę i sobotnią noc mogą dać się we znaki mieszkańcom kilku regionów Polski. Towarzyszyć im będą intensywne opady deszczu, porywisty wiatr, a miejscami także grad.
Gdzie obowiązują ostrzeżenia
Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia, tzw. żółte alerty, dla trzech województw:
- warmińsko-mazurskiego – obowiązują do godziny 20 w sobotę,
- podlaskiego – ważne do godziny 22,
- mazowieckiego – w wybranych powiatach, m.in. płońskim, ciechanowskim, mławskim, przasnyskim, pułtuskim, makowskim, ostrołęckim, wyszkowskim, ostrowskim, węgrowskim, sokołowskim, siedleckim, łosickim oraz w miastach Ostrołęka i Siedlce; tam alerty wygasną między godziną 20 a 22.
Prognozowane są burze z intensywnymi opadami deszczu – od 20 do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr może osiągać prędkość do 70 kilometrów na godzinę, a lokalnie możliwy jest także grad.
Co oznacza żółty alert IMGW
Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydawane jest wtedy, gdy istnieją warunki do wystąpienia zjawisk pogodowych mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia. IMGW przypomina, że w takich sytuacjach trzeba liczyć się z utrudnieniami w komunikacji, opóźnieniami w transporcie czy zakłóceniami podczas imprez plenerowych, które w skrajnych przypadkach mogą zostać odwołane.
Zalecana ostrożność
Specjaliści apelują o szczególną czujność i śledzenie kolejnych komunikatów. Gwałtowne zjawiska pogodowe mogą pojawiać się punktowo i zmieniać swoje natężenie, dlatego sytuacja w poszczególnych powiatach może dynamicznie się różnić.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.