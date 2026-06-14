Burze wracają nad Polskę. IMGW wydał alerty dla 11 województw, ostrzeżenie także dla Warszawy
Niedziela upłynie pod znakiem niespokojnej pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla mieszkańców 11 województw. Synoptycy prognozują burze, intensywne opady deszczu, silny wiatr, a miejscami także grad. Dla części kraju obowiązują również alerty hydrologiczne związane z gwałtownymi wzrostami poziomu wód.
Ponad połowa Polski pod ostrzeżeniami
Według prognoz IMGW burze mogą wystąpić w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, świętokrzyskim oraz lubelskim.
Ostrzeżenia obowiązują od godziny 11:00 do 23:00. Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk szacowane jest na 75-80 proc.
Warszawa również objęta alertem IMGW
Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano także dla Warszawy oraz powiatu warszawskiego. Synoptycy prognozują umiarkowane burze z piorunami, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu do 15 mm, lokalnie nawet do 25 mm. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać około 75 km/h.
IMGW ostrzega również przed możliwością wystąpienia gradu. Mieszkańcy stolicy powinni zachować szczególną ostrożność podczas popołudniowych i wieczornych godzin oraz śledzić aktualne komunikaty pogodowe.
Silny wiatr, ulewy i grad
Synoptycy ostrzegają, że burzom będą towarzyszyć intensywne opady deszczu od 15 do 25 mm. W trakcie najsilniejszych zjawisk porywy wiatru mogą osiągać nawet 75 km/h. Lokalnie możliwe są również opady gradu.
Na północnym zachodzie kraju, szczególnie w województwach zachodniopomorskim i pomorskim, wydano dodatkowo alerty przed silnym deszczem z burzami.
IMGW ostrzega także przed wzrostami stanów wód
W związku z prognozowanymi opadami dla części regionów obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne. Intensywne deszcze mogą powodować gwałtowne wzrosty poziomu wód w mniejszych rzekach oraz lokalne podtopienia.
Alerty hydrologiczne obowiązują do niedzieli do godziny 20:00.
Chłodny i deszczowy koniec weekendu
Niedziela będzie pochmurna niemal w całym kraju. Temperatury pozostaną umiarkowane. Najcieplej będzie w centrum i na południu Polski, gdzie termometry pokażą od 17 do 19 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach należy spodziewać się temperatur na poziomie 13-14 stopni.
Nieco chłodniej zrobi się w rejonach podgórskich. Tam temperatura w nocy może spaść nawet do 5-7 stopni Celsjusza.
Wiatr nie odpuści również po zmroku
Noc z niedzieli na poniedziałek również przyniesie sporo chmur i przelotne opady deszczu. Miejscami utrzymają się słabnące burze. Minimalna temperatura wyniesie od 8 do 12 stopni Celsjusza.
Silny wiatr szczególnie odczuwalny będzie na Wybrzeżu, gdzie jego porywy mogą osiągać nawet 60 km/h.
Co to oznacza dla mieszkańców?
IMGW przypomina, że ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają możliwość wystąpienia zjawisk mogących powodować szkody materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. W czasie burz warto zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach i posesjach oraz unikać parkowania samochodów pod drzewami.
Osoby planujące aktywności na świeżym powietrzu powinny na bieżąco śledzić komunikaty pogodowe i przygotować się na nagłe załamanie pogody.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.