Burze wracają nad Polskę. IMGW wydał alerty dla 11 województw, ostrzeżenie także dla Warszawy

14 czerwca 2026 09:49 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Niedziela upłynie pod znakiem niespokojnej pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla mieszkańców 11 województw. Synoptycy prognozują burze, intensywne opady deszczu, silny wiatr, a miejscami także grad. Dla części kraju obowiązują również alerty hydrologiczne związane z gwałtownymi wzrostami poziomu wód.

Ostrzeżenie dla Warszawy i Mazowsza. Fot. Warszawa w Pigułce / Grafika generowana przy pomocy AI.
Ostrzeżenie dla Warszawy i Mazowsza. Fot. Warszawa w Pigułce / Grafika generowana przy pomocy AI.

Ponad połowa Polski pod ostrzeżeniami

Według prognoz IMGW burze mogą wystąpić w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, świętokrzyskim oraz lubelskim.

Ostrzeżenia obowiązują od godziny 11:00 do 23:00. Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk szacowane jest na 75-80 proc.

Warszawa również objęta alertem IMGW

Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano także dla Warszawy oraz powiatu warszawskiego. Synoptycy prognozują umiarkowane burze z piorunami, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu do 15 mm, lokalnie nawet do 25 mm. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać około 75 km/h.

IMGW ostrzega również przed możliwością wystąpienia gradu. Mieszkańcy stolicy powinni zachować szczególną ostrożność podczas popołudniowych i wieczornych godzin oraz śledzić aktualne komunikaty pogodowe.

Silny wiatr, ulewy i grad

Synoptycy ostrzegają, że burzom będą towarzyszyć intensywne opady deszczu od 15 do 25 mm. W trakcie najsilniejszych zjawisk porywy wiatru mogą osiągać nawet 75 km/h. Lokalnie możliwe są również opady gradu.

Na północnym zachodzie kraju, szczególnie w województwach zachodniopomorskim i pomorskim, wydano dodatkowo alerty przed silnym deszczem z burzami.

IMGW ostrzega także przed wzrostami stanów wód

W związku z prognozowanymi opadami dla części regionów obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne. Intensywne deszcze mogą powodować gwałtowne wzrosty poziomu wód w mniejszych rzekach oraz lokalne podtopienia.

Alerty hydrologiczne obowiązują do niedzieli do godziny 20:00.

Chłodny i deszczowy koniec weekendu

Niedziela będzie pochmurna niemal w całym kraju. Temperatury pozostaną umiarkowane. Najcieplej będzie w centrum i na południu Polski, gdzie termometry pokażą od 17 do 19 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach należy spodziewać się temperatur na poziomie 13-14 stopni.

Nieco chłodniej zrobi się w rejonach podgórskich. Tam temperatura w nocy może spaść nawet do 5-7 stopni Celsjusza.

Wiatr nie odpuści również po zmroku

Noc z niedzieli na poniedziałek również przyniesie sporo chmur i przelotne opady deszczu. Miejscami utrzymają się słabnące burze. Minimalna temperatura wyniesie od 8 do 12 stopni Celsjusza.

Silny wiatr szczególnie odczuwalny będzie na Wybrzeżu, gdzie jego porywy mogą osiągać nawet 60 km/h.

Co to oznacza dla mieszkańców?

IMGW przypomina, że ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają możliwość wystąpienia zjawisk mogących powodować szkody materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. W czasie burz warto zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach i posesjach oraz unikać parkowania samochodów pod drzewami.

Osoby planujące aktywności na świeżym powietrzu powinny na bieżąco śledzić komunikaty pogodowe i przygotować się na nagłe załamanie pogody.

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