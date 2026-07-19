Burze wracają nad Warszawę. Jest oficjalne ostrzeżenie IMGW, możliwy grad i silny wiatr

19 lipca 2026 10:54 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Mieszkańcy Warszawy powinni przygotować się na kolejne załamanie pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed umiarkowanymi burzami z piorunami dla stolicy. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru, a lokalnie także grad.

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Burza nad Warszawą. | Obraz wygenerowany przy pomocy AI.
Burza nad Warszawą. | Obraz wygenerowany przy pomocy AI.

Według komunikatu IMGW alert obowiązuje od godziny 11:00.

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Nawet 35 mm deszczu i wiatr do 85 km/h

Prognozy wskazują, że burzom będą miejscami towarzyszyć:

  • opady deszczu od 20 do 35 mm,
  • porywy wiatru osiągające do 85 km/h,
  • lokalnie opady gradu.

Takie warunki mogą powodować lokalne podtopienia ulic, utrudnienia w ruchu oraz łamanie gałęzi i uszkodzenia drzew.

Zachowaj ostrożność

Służby zalecają, aby w czasie burzy:

  • zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach i tarasach,
  • nie parkować samochodów pod drzewami,
  • ograniczyć przebywanie na otwartej przestrzeni podczas wyładowań atmosferycznych,
  • śledzić kolejne komunikaty pogodowe.

Jeśli prognozy się sprawdzą, mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się dynamicznego przebiegu zjawisk pogodowych. Warto zachować ostrożność i przygotować się na możliwe utrudnienia w ciągu dnia.

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