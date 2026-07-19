Burze wracają nad Warszawę. Jest oficjalne ostrzeżenie IMGW, możliwy grad i silny wiatr
Mieszkańcy Warszawy powinni przygotować się na kolejne załamanie pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed umiarkowanymi burzami z piorunami dla stolicy. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru, a lokalnie także grad.
Według komunikatu IMGW alert obowiązuje od godziny 11:00.
Nawet 35 mm deszczu i wiatr do 85 km/h
Prognozy wskazują, że burzom będą miejscami towarzyszyć:
- opady deszczu od 20 do 35 mm,
- porywy wiatru osiągające do 85 km/h,
- lokalnie opady gradu.
Takie warunki mogą powodować lokalne podtopienia ulic, utrudnienia w ruchu oraz łamanie gałęzi i uszkodzenia drzew.
Zachowaj ostrożność
Służby zalecają, aby w czasie burzy:
- zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach i tarasach,
- nie parkować samochodów pod drzewami,
- ograniczyć przebywanie na otwartej przestrzeni podczas wyładowań atmosferycznych,
- śledzić kolejne komunikaty pogodowe.
Jeśli prognozy się sprawdzą, mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się dynamicznego przebiegu zjawisk pogodowych. Warto zachować ostrożność i przygotować się na możliwe utrudnienia w ciągu dnia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.