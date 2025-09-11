Burzowy czwartek w Polsce. Wiatr do 70 km/h i intensywne opady
Czwartek, 11 września, przyniesie deszcz, burze i silny wiatr w całym kraju. Najmocniej popada na wschodzie i Pomorzu, a porywy wiatru nad morzem i w górach osiągną nawet 70 km/h. To będzie jeden z najbardziej dynamicznych dni tej jesieni.
Deszcz, burze i silny wiatr. Pogoda na czwartek, 11 września
Czwartek, 11 września, zapowiada się jako wyjątkowo niespokojny dzień pod względem pogody. Nad Polską dominować będą chmury, a deszcz, burze i porywisty wiatr sprawią, że aura stanie się bardzo dynamiczna. Choć na zachodzie pojawią się przejaśnienia, w większości kraju trzeba się przygotować na mokry i wietrzny dzień.
Deszcz nad całym krajem
Opady obejmą niemal całą Polskę. Najbardziej intensywnie popada na wschodzie oraz na Pomorzu Wschodnim – tam suma opadów może sięgnąć nawet 20 mm. Na południu i zachodzie również możliwe są burze, którym będzie towarzyszyć ulewny deszcz do 15 mm. Miejscami prognozowane są gwałtowne zjawiska, które mogą utrudnić podróżowanie i zwiększyć ryzyko lokalnych podtopień.
Zróżnicowana temperatura
Termometry wskażą od 17 do 23 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie w centrum, na wschodzie oraz na Podhalu – tam temperatura nie przekroczy 17 stopni. Najcieplej zapowiada się na zachodzie kraju, gdzie wartości wzrosną do 23 stopni. Różnice będą więc wyraźne i zależne od lokalnych warunków atmosferycznych.
Wiatr najmocniejszy nad morzem i w górach
Najpoważniejszym zagrożeniem w czwartek będzie wiatr. Porywy osiągną w całym kraju około 60 km/h, a w czasie burz mogą dochodzić do 65 km/h. Na szczytach Sudetów prognozowane są jeszcze silniejsze podmuchy – nawet do 70 km/h. Nad morzem oraz w rejonach podgórskich mieszkańcy i turyści powinni zachować szczególną ostrożność.
Dynamiczna aura – pamiętaj o parasolu
Czwartek przyniesie pełen pakiet zjawisk pogodowych: deszcz, burze i porywisty wiatr. Synoptycy podkreślają, że dzień będzie nie tylko chłodniejszy, ale przede wszystkim bardzo zmienny i uciążliwy. Warto przygotować się na trudne warunki, zaplanować podróże z wyprzedzeniem i pamiętać o odpowiednim ubiorze.
