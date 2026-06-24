Były ordynator Szpitala Południowego przesłuchany. Pojawił się w warszawskiej prokuraturze
Sprawa Szpitala Południowego w Warszawie wkracza w kolejny etap. W środę przed Prokuraturą Okręgową w Warszawie stawił się doktor Emil Jędrzejewski, były ordynator oddziału chirurgii ogólnej i proktologicznej. Lekarz ma być jednym z kluczowych świadków w śledztwach dotyczących funkcjonowania placówki oraz nieprawidłowości, które w ostatnich dniach ujawniono publicznie. Jego przesłuchanie odbywa się po głośnych wypowiedziach dotyczących pracy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i organizacji opieki nad pacjentami.
Doktor Emil Jędrzejewski stawił się w prokuraturze
W środę po godzinie 12:30 były ordynator Szpitala Południowego pojawił się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Przed budynkiem czekali dziennikarze, którzy pytali lekarza między innymi o dowody dotyczące nieprawidłowości opisywanych w ostatnich dniach w mediach.
Doktor Jędrzejewski nie chciał jednak komentować sprawy. Ograniczył się do krótkiej odpowiedzi, przypominając, że wcześniej przedstawiał już swoje stanowisko publicznie.
Głośne zarzuty dotyczące funkcjonowania szpitala
We wtorek były ordynator udzielił obszernego wywiadu, w którym mówił o problemach mających występować w Szpitalu Południowym.
W swoich wypowiedziach wskazywał na możliwe nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, organizacji pracy oraz sposobu realizacji części procedur medycznych.
Przedstawione informacje wywołały szeroką dyskusję i stały się przedmiotem zainteresowania organów ścigania.
Prokuratura prowadzi dwa śledztwa
Obecnie w sprawie Szpitala Południowego prowadzone są dwa odrębne postępowania.
Pierwsze dotyczy rozliczeń finansowych oraz wynagrodzeń związanych z działalnością jednego z lekarzy pracujących w placówce.
Drugie śledztwo obejmuje kwestie związane z nadzorem nad funkcjonowaniem szpitala oraz działaniami osób odpowiedzialnych za zarządzanie placówką.
Śledczy analizują zarówno dokumentację medyczną, jak i materiały dotyczące organizacji pracy oraz sposobu podejmowania decyzji w szpitalu.
Analizowane są wcześniejsze postępowania
Minister sprawiedliwości poinformował wcześniej, że trwa przegląd spraw prowadzonych przez prokuraturę, które w ostatnich latach dotyczyły Szpitala Południowego.
Analizie poddawane są postępowania związane z funkcjonowaniem placówki od 2023 roku.
Wśród nich znajdują się sprawy dotyczące różnych aspektów działalności szpitala, w tym postępowania związane ze zdarzeniami medycznymi i bezpieczeństwem pacjentów.
Kim jest Emil Jędrzejewski?
Doktor Emil Jędrzejewski jest chirurgiem i do września 2025 roku pełnił funkcję ordynatora oddziału chirurgii ogólnej i proktologicznej w Szpitalu Południowym.
Władze placówki informowały wcześniej, że współpraca została zakończona z powodu zastrzeżeń dotyczących realizacji zapisów kontraktu.
Jednocześnie pomiędzy szpitalem a byłym ordynatorem trwa spór prawny, o czym informowali przedstawiciele miasta.
Sprawa pozostaje w centrum uwagi Warszawy
W ostatnich dniach wokół Szpitala Południowego prowadzone są liczne kontrole i postępowania wyjaśniające. Swoje działania prowadzą między innymi prokuratura, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz instytucje odpowiedzialne za nadzór nad funkcjonowaniem placówek medycznych.
Mieszkańcy Warszawy czekają na wyniki tych działań oraz odpowiedzi na pytania dotyczące organizacji pracy jednego z najważniejszych szpitali w stolicy.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.