Były prezydent USA walczy z chorobą. Nowe informacje o stanie zdrowia Joe Bidena
Joe Biden przeszedł operację usunięcia raka skóry metodą Mohsa – poinformowała stacja NBC News. To kolejny zabieg onkologiczny byłego prezydenta USA, u którego w maju zdiagnozowano także raka prostaty z przerzutami do kości.
Joe Biden przeszedł operację usunięcia raka skóry. Były prezydent USA wraca do zdrowia
Były prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przeszedł kolejną operację usunięcia zmian nowotworowych ze skóry – poinformowała stacja NBC News, powołując się na rzecznika polityka. Zabieg przeprowadzono metodą Mohsa, stosowaną w leczeniu najczęstszych form raka skóry. Biden, który w maju ujawnił, że zmaga się również z rakiem prostaty z przerzutami, dochodzi obecnie do siebie.
Zabieg metodą Mohsa
Jak wyjaśnia Reuters, operacja mikrograficzna Mohsa polega na stopniowym usuwaniu cienkich warstw skóry i natychmiastowym badaniu ich pod mikroskopem, aż do momentu, gdy lekarze nie stwierdzą obecności komórek rakowych. To jedna z najskuteczniejszych metod w leczeniu raka skóry, pozwalająca na maksymalne ograniczenie usuwania zdrowej tkanki.
Nie podano dokładnej daty przeprowadzenia zabiegu. CNN zwróciła uwagę, że informacja o operacji pojawiła się po tym, jak w sieci krążyło nagranie, na którym widać Bidena z blizną na czole.
Biden i wcześniejsze problemy zdrowotne
To nie pierwszy raz, gdy u Joe Bidena usuwano zmiany nowotworowe ze skóry. W 2023 roku przeszedł podobny zabieg na klatce piersiowej, który zakończył się pełnym usunięciem tkanki nowotworowej. Od tamtej pory pozostaje pod stałą kontrolą dermatologów.
W maju 2025 roku, już po opuszczeniu urzędu prezydenta, poinformowano, że u Bidena zdiagnozowano raka prostaty o wysokim stopniu złośliwości (9 w skali Gleasona), z przerzutami do kości. Zespół polityka zapewniał jednak, że nowotwór dobrze reaguje na leczenie hormonalne.
Były prezydent ogranicza publiczne wystąpienia
Od czasu zakończenia prezydentury Joe Biden rzadko pojawia się publicznie. W kwietniu wystąpił w obronie systemu Social Security, sprzeciwiając się planowanym przez administrację Donalda Trumpa cięciom budżetowym.
Mimo poważnych problemów zdrowotnych, bliscy Bidena podkreślają, że 82-letni polityk zachowuje determinację w walce z chorobą i jest w dobrej formie psychicznej.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.