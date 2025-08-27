Castorama szaleje! Wielka wyprzedaż do -80%. Tylko do wyczerpania zapasów!
Castorama ruszyła z ogromną wyprzedażą, która może zainteresować wszystkich planujących remont, aranżację ogrodu lub zakup sprzętu do domu. Rabaty sięgają nawet -80%, a ilość produktów jest ograniczona. To doskonały moment, by zaopatrzyć się w meble, narzędzia, akcesoria ogrodowe i wiele innych produktów w rekordowo niskich cenach.
Hity wyprzedaży – oszczędzisz setki złotych
W ramach akcji przeceniono setki artykułów, w tym:
-
Meble ogrodowe i tarasowe – zestawy GoodHome już od 798 zł (przecena z 1498 zł), a luksusowy komplet Hamilton 8-osobowy z narożnikiem kupisz teraz za 2998 zł zamiast 5498 zł.
-
Basen rozporowy Bestway – idealny na końcówkę lata, teraz kosztuje jedynie 398 zł zamiast 498 zł.
-
Kosiarka elektryczna MacAllister 1800W – z napędem i dużą mocą, w promocji za 898 zł zamiast 998 zł.
-
Deski tarasowe i kompozytowe – od 35,98 zł za sztukę, idealne na nowe aranżacje ogrodu.
-
Markiza Klikstrom 4×3 m – praktyczna osłona na taras, teraz tylko 898 zł zamiast 1198 zł.
Dom, ogród i narzędzia – rekordowe przeceny
Wyprzedaż obejmuje także szeroką gamę akcesoriów do domu i ogrodu:
-
Fotele i stoły ogrodowe – modne modele z technorattanu GoodHome już od 268 zł.
-
Panele ogrodzeniowe i siatki – od 79,98 zł za panel i 118 zł za rolkę siatki.
-
Myjki ciśnieniowe Karcher K5 – wysokiej jakości sprzęt w supercenie 1398 zł zamiast 1598 zł.
-
Urządzenia wielofunkcyjne – m.in. model Erbauer 6w1 za jedyne 998 zł.
-
Brykiet drzewny Landmann Premium – świetna okazja na sezon grillowy, tylko 9,98 zł za opakowanie.
Kiedy najlepiej skorzystać z okazji?
Wyprzedaż trwa do wyczerpania zapasów, co oznacza, że najciekawsze produkty znikają w ekspresowym tempie. Warto zamawiać online lub odwiedzić pobliski sklep Castorama, ponieważ ceny w promocji są najniższe od miesięcy.
Co to oznacza dla czytelnika?
To idealny moment, by taniej wyposażyć dom, taras czy ogród. Przy obecnych cenach materiałów budowlanych i akcesoriów, oszczędności mogą sięgać kilkuset złotych na jednym zakupie. Warto działać szybko, bo liczba sztuk w promocji jest ograniczona, a największe hity wyprzedaży znikają w pierwszej kolejności.
